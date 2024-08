De terror: Mujer capta a presunto fantasma en playas de Acapulco; la FOTO se hace viral

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- Desde que Internet existe, la gente ha podido compartir anécdotas o archivos multimedia que buscan probar la existencia de fantasmas. Supuestamente, la gran mayoría de imágenes o videos fueron captados al azar y sin intención de captar ningún tipo de presencia paranormal, pero luego de que el retrato o el clip fueron captados, la gente se percata de que hay algo que no debería estar ahí.

Un ejemplo de ello es el que le pasó a una mujer identificada como Lizbeth Vega Galicia, quien el pasado 20 de agosto compartió una fotografía que, a primera vista no parece tener nada de extraño, pero conforme más la vez descubres que ella y su acompañante no estaban solos, sino que había alguien más en la zona. ¿Quieres enterarte de los detalles? Entonces no dejes de leer que a continuación los descubres.

Según lo declarado por la fémina, todo ocurrió durante un viaje de vacaciones a Acapulco, Guerrero, en la imagen se puede ver que ella se encuentra disfrutando de las aguas del puerto, mientras flota ayudada de un salvavidas con forma de unicornio, mientras que su acompañante le está pidiendo que observe hacia la cámara. En el retrato todo indica que se la están pasando increíble, pero en el fondo se aprecia el rostro de un joven que mira directamente hacia la cámara, aunque tiene un semblante mucho más serio, lo que desencaja un poco con la imagen.

Lizbeth indica que cuando captaron la fotografía, le pareció un retrato perfecto, pero al darle zoom se percató de que no estaba sola; sin embargo, lejos de sentirse aterrada por este hecho, ella se sintió triste, sobretodo cuando se enteró de que la persona que estaba ahí, era un joven que trabajaba en un yate que se hundió: "A pesar de que fue una foto perfecta. Me gusto mucho, pero al hacerle zoom me di cuenta de que no estábamos solos porque aparecer la cara de alguien más."

Mujer capta la presencia de un fantasma en Acapulco

En la publicación, la mujer añadió una captura de un video que parece ser de TikTok del supuesto joven cuando aún se encontraba con vida. Ella aseguró quiso compartir la fotografía con mucho respeto para que los demás la vieran; sin embargo, como era de esperarse, muchas personas comenzaron a cuestionarla, puesto hubo quienes creyeron que se trataba de una fotografía falsa, mientras que otros más recordaron que, cuando fue le huracán Otis, muchas personas perdieron la vida.

