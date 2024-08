Hoy No Circula para el 3 de agosto: Descubre si habrá Contingencia Ambiental en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Según datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la jornada de este sábado, 3 de agosto, en México se registrará el paso de un monzón y diversos eventos atmosféricos que provocarán lluvias en varias partes del país, lo que significa que muchas personas se sentirán tentadas a salir de casa con el automóvil para evitar mojarse; sin embargo, no todos podrán hacerlo.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Si bien, en los meses de abril, mayo y junio se registraron rachas de altas temperaturas y sequías en el país, lo que provocó que, en más de una ocasión, se activará el protocolo del Doble Hoy No Circula derivado de la contingencia ambiental, la realidad es que en esta primera semana del mes de agosto las cosas son completamente distintas, puesto la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado una mala calidad en el aire.

¿Qué autos no circularán durante este sábado, 3 de agosto?

Según datos emitidos por la CAMe, durante la madrugada de este sábado, los vehículos que no circularán en la Zona Metropolitana del Valle de México serán aquellos con holograma 1 y terminación de placas impar, mientras que los vehículos con holograma 2 y foráneos tampoco podrán salir a las calles de la Ciudad de México y el Estado de México. Los únicos que quedarán exentos de dicha ley serán los que tengan holograma 0 y 00.

¿Qué pasa si no cumplo el Hoy No Circula y sacó mi vehículo a las calles?

El programa Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de $103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 074.80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

Hoy No Circula del 3 de agosto

Créditos: Internet

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

Fuentes: Tribuna