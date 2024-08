SAID 2024: Inscripciones Primaria y Secundaria en Edomex; fechas, horarios y requisitos

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- El proceso de inscripción a primaria y secundaria en el Estado de México está por culminar, por lo que las autoridades ya anunciaron las fechas, horarios y los requisitos para todos los alumnos, en ese sentido, los padres de familia deberán estar atentos a las fechas para poder inscribir asus hijos en los planteles que deseen, es por ello que ahora se muestran todos los detalles de este proceso.

Las autoridades del Estado de México convocaron a madres, padres y tutores a participar en la segunda fase del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) antes denominado Programa de Atención a la Educación Básica (PAEB). Este este proceso garantiza un lugar para los estudiantes del estado de México en algún plantel de explicación básica. Sin embargo, deberán cumplir con los requisitos y las fechas establecidos por los programas.

Esta etapa representa una oportunidad para aquellos que no realizaron el proceso ordinario de preinscripción en el SAID para el ingreso a primero, segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en escuelas públicas estatales y federalizadas del Sistema Educativo del Estado de México, para el ciclo escolar 2024-2025. Asimismo, está dirigida a quienes soliciten un cambio de escuela en grados intermedios; cambio de escuela particular a pública; y en el caso de haber estudiado en otra entidad federativa y requerir inscripción en una escuela pública en el grado correspondiente.

Inscripciones en Edomex, foto: especial

Se informó que el trámite será en línea a través del Portal del Gobierno del Estado de México, donde los interesados deberán seleccionar el botón segunda fase del SAID. Horas después elegirán la opción de eventos y convocatorias para comenzar con el registro. Este sistema estará habilitado a partir de las 09:00 horas del 12 de agosto de 2024 y operará las 24 horas del día hasta el 23 de agosto de 2024.

Se podrá consultar las escuelas que cuentan con lugares disponibles para realizar el trámite correspondiente. Cabe señalar que el próximo ciclo escolar iniciará a mediados de agosto, por lo que las escuelas deberán concluir sus trámites en estas fechas de lo contrario los estudiantes que no logren inscribirse tendrán que esperar un nuevo año para hacerlo.

Fuente: Tribuna