Hoy No Circula 30 de agosto: ¿Viernes de Contingencia Ambiental en la CDMX y el Edomex?

Ciudad de México.- No cabe duda de que esta cuarta semana del mes de agosto tuvimos una semana muy ajetreada en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), debido a que los niños por fin regresaron a clases, lo que significa que una gran cantidad de personas se movilizaron y la cantidad de autos en las calles incrementó de manera notable, ¿esto podría derivar a una nueva Contingencia Ambiental?

La realidad es que no, como es bien sabido, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suele accionar dicha modalidad cuando la mala calidad en el aire, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) excede los niveles aceptables para la salud humana, lo que suele ocurrir cuando hay altas temperaturas y exceso de contaminantes en el medio ambiente del centro del país, hecho que no ha ocurrido prácticamente desde el mes de junio.

Hoy No Circula del viernes 30 de agosto

¿Hay Doble Hoy NO Circula este viernes 30 de agosto?

Dicho lo anterior, la CAMe se ha visto en la necesidad de activar el Doble Hoy No Circula, lo que significa que este viernes, los vehículos podrán salir con normalidad a la ZMVM, pero antes de que te emociones y tomes las llaves de tu auto para salir a llevar a tus pequeños a la escuela, debes saber que, como cada día, la mencionada dependencia eligió un número de placas y un color de engomado para que no salgan a las calles a circular.

¿Qué autos no circulan este viernes 30 de agosto?

De acuerdo con lo revelado por la CAMe, este viernes 30 de agosto, no circularán los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0, al igual que hologramas 1 y 2, y permisos. Por otro lado, los autos con hologramas 00 y 0 quedarán exentos de la norma antes mencionada, junto con los vehículos eléctricos e híbridos, puesto este tipo de carros no emiten contaminantes a diferencia de aquellos con un motor de combustión.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

