Último sábado del mes: Descubre si habrá Doble Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

Ciudad de México.- Este es el primer fin de semana del nuevo ciclo escolar 2024-2025 y es natural que los padres de familia quieran tomar las llaves del auto para llevar a los menores del hogar a darse un respiro de la rutina, quizás ir todos en familia a un parque o tal vez salir a visitar a algún familiar; sin embargo, es necesario que investigues primero si este sábado 31 de agosto estará activo el programa Hoy No Circula, para así poder evitar multas inesperadas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 31 de agosto?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suele activar la modalidad del Doble Hoy No Circula cada vez que hay Contingencia Ambiental, esto debido a que la mala calidad en el aire se encuentra fuera de los límites de lo saludable, por lo que, para regular las emisiones de carbono, lo ideal es disminuir el número de autos que estén en las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Qué autos no circulan HOY sábado 31 de agosto?

Créditos: CAMe

Es bajo este contexto que este sábado 31 de agosto, no se activó la Contingencia Ambiental, puesto todo parece indicar que el aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se mantiene dentro de los estándares de lo normal; sin embargo, esto no significa que durante esta jornada no se haya activado el programa Hoy No Circula y a continuación te diremos cuáles serán las placas que no podrán estar en la calle.

¿Qué autos no circularán durante el día de hoy?

De acuerdo con información expedida en las redes sociales de la CAMe, durante la jornada de hoy, no podrán salir los vehículos con holograma 2, sin importar su número de placa, mientras que los autos eléctricos e híbridos y con holograma 00 y 0 estarán exentos de esta norma, debido a que no lanzan emisiones de contaminantes como lo haría un vehículo normal, así que, si dispones de uno de estos autos, no te preocupes, puedes circular con libertad.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

