Azucena Uresti contiene la risa EN VIVO al saber que Sandra Cuevas busca la presidencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Cuál fue tu reacción al enterarte de que Sandra Cuevas busca la presidencia en el próximo sexenio? Para la Azucena Uresti fue motivo de burla, aunque por profesionalismo tuvo que contenerse, así lo percibieron los espectadores de la entrevista que la periodista le hizo a la excandidata al Senado.

A nombre de Radio Fórmula, Uresti invitó a la política a participar en un diálogo en el cual el tema principal sería la creación de un partido político que se plante como "verdadera oposición", mismo que sería liderado por la empresaria de 38 años. Más allá de los planes de la funcionaria, lo que realmente llamó la atención fue la reacción de la comunicadora al escuchar las intenciones de la entrevistada.

El intento por ocultar que la noticia le pareció cómica a Uresti no pasó desapercibido para la audiencia, la cual coincidió en que la respuesta de la presentadora había sido la adecuada e incluso natural, pues muchos se vieron reflejada en ella. "Azucena me representa", mencionaron. Asimismo, les pareció gracioso que la conductora tuviera que cubrirse el rostro con unas hojas para no demostrar la sonrisa en sus labios hacia la aspiración presidencial de Sandra Cuevas.

Mientras tanto, la antigua alcaldesa de Cuauhtémoc se mostró convencida de su proyecto. Adelantó que cuenta con plan de trabajo, aunque será en los próximos días cuál será la ideología en la que se base el partido, así como los valores que perseguirá. Sin embargo, ya explicó que su principal objetivo será representar a la familia y la seguridad de los mexicanos. Un día antes de la entrevista, apareció en una fotografía al lado de Margarita Zavala, diputada por el PAN, y Felipe Calderón, de quienes buscaría asesoría para la construcción de la nueva opción política.

Cuevas también mostró desacuerdo con la administración de Movimiento Ciudadano, asimismo, dijo no compartir las decisiones que se toman al interior de los partidos políticos tradicionales: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Este cúmulo de tensiones la llevó a pensar en trazar otra vía.

Fuente: Tribuna Sonora