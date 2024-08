AMLO envía mensaje a ejidatarios que mantienen bloqueo en la México-Puebla: "No vamos a ceder"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue el martes 6 de agosto de 2024 cuando inició el bloqueó de la Autopista México-Puebla. Este fue organizado por ejidatarios del poblado de Santa Rita Tlahuapan, quienes protestas y exigen el pago de las tierras que les fueron expropiadas para la construcción de la autopista. Ante esto, el Gobernador de Puebla lamentó la situación y aseguró que los manifestantes que tienen cerrada el arco norte y la vialidad mencionada están siendo engañados.

Desde luego, el caos vehícular que se ha creado en el centro de la República Mexicana fue un tema expuesto ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien envió un mensaje a la población. Ante los medios de comunicación reunidos este jueves 8 de agosto de 2024, tercer día de bloqueo en la Autopista México-Puebla, el jefe del Ejecutivo Federal pidió a los protestantes que no se dejen manipular.

En esta mista intervención, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario originario de Tabasco apuntó que el Gobierno Federal que él encabeza "no cederá ante chantajes", esto en relación a los pagos que, según los ejidatarios, no ha sido realizado. López Obrador señaló que los montos que están entregando las autoridades a los pobladores "es justo", pues este es de acuerdo al avalúo. También pidió a los involucrados "no dejarse manipular" por sus abogados.

El bloqueo en la Autopista México-Puebla lleva más de 35 horas. Foto: Internet

AMLO insistió en que los presuntos abogados que están respaldando a los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan buscan aprovecharse de esta situación a menos de dos meses de que termine su Administración: "Estamos dispuestos a pagar de acuerdo al avalúo. Se está buscando un arreglo legal y decirle a los campesinos que ayuden y que no se dejen manipular, porque sí se afecta a mucha gente que no pueden transitar, aún cuando se están desviando los vehículos por vías alternas. Ojalá y ellos entiendan esta situación", mencionó el presidente de México.

Finalmente, el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) detalló que "no van a ceder, violando lo que está establecido en la normas"; asimismo, AMLO recordó que el presupuesto es dinero del pueblo, y que por esto no está de acuerdo con lo que sentenciaba "un antiguo político, que conflicto que se resuelve con dinero no es conflicto, porque antes todo era así: te doy a ti, a ti, a ti, y me queda a mi; el que parte y reparte, se queda con la mayor parte, eso no".

López Obrador pidió a los pobladores aceptas las condiciones, al mismo tiempo que dijo que si seguirán con el bloqueo, está bien, pues las autoridades no van a reprimir: "Ojalá y acepten las condiciones que son justas, y que estén tranquilos porque no se les va a reprimir porque no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes".

Fuente: Tribuna