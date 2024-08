VIDEO: SRE toma medidas contra funcionario en Shanghái por violentar a sus compañeros

Comparta este artículo

Shanghái, China.- Todos tenemos un mal día, pero eso no justifica acciones violentas hacia los demás. Uno de estos malos días alcanzó al cónsul adscrito de México en Shanghái, Leopoldo Michel Díaz, quien profirió toda clase de insultos hacia el personal diplomático en esa sede, incluyendo a su jefe, el cónsul general Miguel Ángel Isidro Rodríguez. El comportamiento violento del funcionario fue reportado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, misma que notificó que ha tomado medidas de protección para los afectados, así como un proceso disciplinario contra el agresor.

En un comunicado estipuló que deslindará responsabilidades para garantizar el bienestar del personal. El altercado fue filmado y posteriormente exhibido en redes sociales. En el video se ve primero al atacante irrumpir en la oficina para recriminarle con palabras altisonantes a un empleado por haber negado una visa a un joven.

"No mam*s, pinch* Mario. Soy su jefe aunque le duela", le espeta el diplomático. Con calma, el trabajador le solicita dirigir todo reclamo con el cónsul general Miguel Ángel Rodríguez. Dicha respuesta encoleriza más a Díaz, quien le recuerda: "Sigo siendo tu jefe, no te hagas pendej*. Él (Rodríguez) es el jefe máximo, pero yo también soy tu jefe", dice a gritos.

Una persona más intenta intervenir en la pelea para tranquilizarlo, pero Díaz se resiste y le exige: "no te metas, vete a la chingad*". Además, lanza una amenaza: "No te metas si no quieres que te haga otra cosa". En la escena entra Rodríguez, quien cuestiona qué es lo que sucede y le pide al cónsul que se retire del lugar. El diplomático desobedece la indicación y lo toma como confrontación: "A mí no me hablas así. No me hables así porque esta no es tu oficina, esta es oficina del Gobierno de México y yo soy tan funcionario como tú".

Tras el intento fallido por sacar a Díaz del cubículo, el cónsul general le pide que modere su forma de hablar, a lo que el sujeto sólo contesta con más ofensas acompañadas de una advertencia de atentar contra la integridad física. "¡Te parto tu madre!, ¡eres un culer*, eso es lo que eres!".

