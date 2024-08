¿Ya no hay bloqueo en la Autopista México-Puebla?: Abren un carril HOY jueves 8 de agosto

Comparta este artículo

Santa Rita, Puebla.- El pasado martes 6 de agosto de 2024 se reportó caos vehicular en la Autopista México-Puebla. Desde tempranas horas, ejidatarios del poblado de Santa Rita Tlahuapan, en el estado de Puebla, se organizaron para exigir el pago de las tierras que les fueron expropiadas para la construcción de dicha vialidad. Si bien, el Gobernador de Puebla y el Gobierno Federal ya hablaron sobre el tema, no se han reportado enfrentamientos en la zona.

Al contrario, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró en su conferencia de prensa 'mañanera' que no habría represión contra los protestantes, sin embargo, los invitaba a reflexionar y a no ser engañados, pues el dinero que las autoridades está ofreciendo "es el justo". Asimismo, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano mencionó que las negociaciones continuarían para abrir la México-Puebla, una de las autopistas más importantes del centro de México.

¿Ya no hay bloqueo en la México-Puebla?

La realidad es que los ejidatarios organizados siguen bloqueando la autopista México-Puebla; ellos señalaron que esta medida continuará hasta que puedan tener un diálogo directo con las autoridades y sean atendidas su demandas. Sin embargo, luego de una reunión y de un común acuerdo, los campesinos anunciaron que hoy jueves 8 de agosto de 2024, abrirán un carril, en ambos sentidos, de la autopista México-Puebla.

Cabe señalar que la medida no será permanente, pues esta acción solo durará dos horas, por lo que se pide a la población tomar otras rutas para trasladarse en esa zona del Valle de México. Tras dar el anunció, las ejidatarios señalaron que seguirán con la protesta en la vialidad hasta que atiendan sus demandas. El paso de los vehículos comenzó cerca de las 11:00 horas, tiempo del centro del país.

¿Qué dijo AMLO sobre el bloqueo en la México-Puebla?

Sobre el bloqueo que se mantiene en la México-Puebla, el mandatario tabasqueño apuntó que el Gobierno Federal que él encabeza "no cederá ante chantajes", esto en relación a los pagos que, según los ejidatarios, no ha sido realizado. López Obrador señaló que los montos que están entregando las autoridades a los pobladores "es justo", pues este es de acuerdo al avalúo. También pidió a los involucrados "no dejarse manipular" por sus abogados.

Fuente: Tribuna