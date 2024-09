Yunes Linares niega haber traicionado a la patria: "El voto es individual, es libre"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde la semana pasada que se anunció que la reforma al Poder Judicial sería turnada al Senado, donde se analizaría el 10 de septiembre, se sabía que sería una fecha caótica debido a la ferviente discusión en torno al proyecto que propone, entre otras cosas, la elección de jueces, ministros y magistrados mediante votación ciudadana. Pese al inminente avance de la iniciativa, la oposición confiaba en que contaban con los funcionarios suficientes para frenarla.

El panorama dio un giro cuando surgieron rumores de que Miguel Ángel Yunes Márquez abandonaría la postura del Partido Acción Nacional para sumarse a la opinión de Morena y aliados que han manifestado apoyo al plan impulsado por Andrés Manuel López Obrador. Las especulaciones se confirmaron este martes, cuando el funcionario decidió ausentarse de la junta por motivos de salud que atenderían a problemas graves en la columna cervical.

Te podría interesar Miguel Angel Yunes Miguel Ángel Yunes pide licencia y el PAN lo califica como 'traidor' a la patria

Su curul no quedó vacío y fue su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, quien lo tomó como suplente. A su llegada y durante sus intervenciones en la Cámara Alta fue abucheado con gritos que lo calificaban como "traidor". Ante las acusaciones, el abogado rechazó los señalamientos y aseguró que no ha realizado negociaciones y que no permitirá que nadie le imponga una dirección específica para votar sobre la reforma al Poder Judicial.

Manifestó que sus decisiones se basarán únicamente en sus convicciones personales. A la par, arremetió contra aquellos que lo han juzgado. Esta acción que busca coartar su derecho de libertad de expresión fue tachada como "antidemocrática". Además, lamentó las amenazas externadas por Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, en las que expulsaría a Yunez del partido.

Por su parte, Cortés Mendoza apeló a la razón de Yunes Linares y le recordó que al votar a favor de la reforma estaría dándole la espalda a los ciudadanos que votaron por los ideales de la oposición. Por ello, lo invitó a "posicionarse del lado correcto de la historia". Las opiniones sobre la reforma son irreconciliables, volviendo la sede un cultivo de enfrentamientos. En la última hora, un contingente irrumpió la conversación para hacer escuchar su inconformidad con consignas como: "El Poder Judicial no va a caer, no va a caer", lo que obligó a la Mesa Directiva a decretar un receso indefinido.

Manifestantes entraron por la fuerza a la sede donde se reunieron los senadores

Fuente: Tribuna Sonora