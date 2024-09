AMLO celebra aprobación de Reforma al Poder Judicial: Niega acuerdo con Yunes Linares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de 17 horas de discusión, irrupciones y hasta enfrentamientos, se aprobó en lo general y en lo particular la Reforma al Poder Judicial en el Senado de la República. Esta iniciativa, que plantea que los jueces, ministros y magistrados sean elegidos mediante el voto popular, fue impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien celebró la resolución en la Cámara Alta.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 11 de septiembre de 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, la cual estaba incluida en su paquete de iniciativas para la Carta Magna presentada el pasado mes de febrero.

Respecto al voto de Miguel Ángel Yunes padre, AMLO apuntó que fue una decisión que tomaron los legisladores de manera "libre", y que si bien esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí les agrada el que se haya aprobado la Reforma al Poder Judicial; el presidente señaló que él entraba en el último grupo.

Creo que es importantísimo terminar con la corrupción y la impunidad y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo el que elija a los jueces, ministros y magistrados. Creo que vamos a avanzar mucho en México y daremos un ejemplo al mundo", comentó el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

AMLO niega acuerdo con Miguel Ángel Yunes Linares

Ante la pregunta de qué se negocio con Miguel Ángel Yunes Linares, padre de Miguel Ángel Yunes (quien pidió licencia por enfermedad en el Senado de la República), el presidente de México recordó que tiene diferencias con él que son "notorias", pero que en la política se tienen que optar por inconvenientes y buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios.

No se negocio nada con Yunes Linares, señaló López Obrador.

Asimismo, AMLO apuntó que el senador Adán Augusto López Hernández no le informó sobre lo que se habló con el senador Yunes padre, pero que no cree que haya "hecho tranza", y que el panista que votó por la Reforma al Poder Judicial no es un integrante de Morena.

Senado aprueba Reforma al Poder Judicial

La madrugada de este miércoles, en punto de las 03:55 horas, tiempo del centro de México, con 86 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones, senadores aprobaron, en lo general y en lo particular la Reforma al Poder Judicial. Este avance ocurrió luego de más de 15 horas de debate y hasta la irrupción de manifestantes en las instalaciones del Senado de la República, en la evenida Paseo de la Reforma.

Debido a los hechos violentos, el debate se trasladó hasta la Casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), donde finalmente avanzó la iniciativa de AMLO.

Ahora, la Reforma se irá a los congresos locales (estatales) para su discusión y votación. Se necesita el aval de por lo menos 17 congresos para aprobarla para regresar al Ejecutivo federal y hacerse Ley

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'