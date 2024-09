Sábado 14 de septiembre: ¿Habrá Doble HOY No Circula en la CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este segundo sábado del mes de septiembre se registra el primer mega puente en la República Mexicana gracias al aniversario número 214 de la independencia del país, lo que significa que una gran cantidad de vehículos querrán abandonar la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), puesto habrá mucha gente que querrá pasar sus días de asueto con algunos familiares en otro estado o querrán dar el grito en el Centro Histórico de cualquier otra entidad.

Y aunque puede sonar tentador tomar las llaves y subirse al auto para viajar por varias horas a otro estado de la República, la realidad es que antes de tomar cualquier decisión, debes averiguar si este sábado habrá alguna alteración en el programa de Hoy No Circula y, como en cada mañana, en TRIBUNA, te diremos qué es lo que nos compartió la cuenta de X de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Qué autos no circularán este sábado 14 de septiembre?

¿Se activó el Doble Hoy No Circula?

La mencionada medida suele aplicarse cuando hay contingencia ambiental producto de la mala calidad en el aire de la ZMVM, hecho que ocurría de manera frecuente durante el verano y la primavera de este 2024 por las altas temperaturas; sin embargo, las cosas cambiaron durante los últimos meses y no se ha registrado ninguna afectación ambiental, por lo que este sábado no se reportará ningún Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no podrán circular este sábado?

Según lo dicho por la cuenta de X de la CAMe, durante este segundo sábado del mes de septiembre los autos con holograma 1 y terminación con placas par, al igual que aquellos con holograma 2 y foráneos no podrán circular; mientras que los carros con hologramas 0 y 00 quedarán exentos de esta norma, junto a los vehículos eléctricos e híbridos, por lo que si cuentas con alguno de estos medios de transporte, no te preocupes, podrás circular con normalidad.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

