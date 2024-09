¿A favor de Caty Monreal? AMLO habla sobre anulación del triunfo de Alessandra Rojo De la Vega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Actualmente, hay tensión en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a que el pasado sábado se anularon los resultados de las elecciones del pasado domingo 2 de junio, donde ganó Alessandra Rojo de La Vega, abanderada de la coalición Va por la Ciudad de México, integrada los Partidos de Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y el ya inexistente Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La razón, según el Tribunal Electoral de la ciudad de México, fue que Rojo De la Vega ejerció violencia política en razón de género en contra de la candidata Caty Monreal, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ante esto, la priista ha realizado múltiples marchas en la demarcación.

AMLO habla sobre la polémica que se vive en la Cuauhtémoc. Foto: Twitter

AMLO opina sobre la anulación del triunfo de Alessandra Rojo de la Vega

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, lunes 2 de septiembre de 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la tensión en la Cuauhtémoc, a lo que pidió esperar a que otras instancias electorales resuelvan de fondo el asunto. No se pronunció a favor de Cata Monreal, la candidata de su partido.

El jefe del Ejecutivo Federal mexicano, ante los medios de comunicación reunidos este día, señaló que hay otras instancias que deben analizar el tema, y que él piensa que esto no está concluido. Sin embargo, el fundador de Morena aseguró que debe de tenerse cuidado con el asunto, para evitar crisis en la alcaldía ubicada en el Centro Histórico de la capital mexicana.

AMLO recordó que hace unos meses fue acusado de violencia política de género, pero en contra de la excandidata Xóchitl Gálvez; mencionó que "el tema de violaciones por agravios de género, hay que verlo eso con mucho cuidado, yo fui acusado de eso, y nunca le he faltado el respeto a una mujer, y me acusó la candidata Xóchitl Gálvez y no procedió".

Hay que ver bien las cosas, a fondo, y qué bueno que existen otras instancias, para que no se piense de que nosotros queremos la Ley del Embudo, que nada más lo que buscamos es que las leyes nos beneficien a nosotros, no estamos acostumbrados a eso”, dijo el presidente de México.

Finalmente, el mandatario originario de Tabasco pidió esperar a que las instancias correspondientes resuelvan este asunto, "y que no se preste a especulaciones, a conjeturas". También hizo un llamado a esperar a que los magistrados resuelvan el asunto sin presión de ninguna índole, como lo han hecho desde el fin de los comicios.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'