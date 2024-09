AMLO rinde el último informe de Gobierno con sus propios datos sobre México

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La plancha del Zócalo en la Ciudad de México (CDMX) fue el escenario para el último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ayer nuevamente en su discurso enarboló acciones de su sexenio que, de acuerdo con sus datos, “México ha crecido como nunca”.

El mandatario nacional afirmó que el IMSS-Bienestar que opera en 23 estados del país, es el mejor sistema de salud en el mundo “no sólo como Dinamarca, mejor que Dinamarca”, lo que connotados analistas políticos calificaron como “una burla”.

Más allá, pese a las múltiples quejas en el país por escasez de medicamentos en centros de salud, destacó la creación de la ‘Megafarmacia‘, de 90 mil metros cuadrados, en el Estado de México para surtir de medicamentos a pacientes que han denunciado el desabastecimiento de fármacos.

Economía

López Obrador aseveró que la economía de México creció un promedio de 1 por ciento anual en su sexenio (2018-2024), subiendo tres puntos en el escalafón mundial, del lugar 15 que tenía antes de asumir el cargo, al 12 que ostenta actualmente.

En su discurso, el Ejecutivo consideró el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) como “algo verdaderamente excepcional” y destacó que, con base en datos del Banco Mundial de 2018 a 2023, “la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7 millones, en 5 años”.

En ese sentido aprovechó para arremeter contra sus antecesores “en los sexenios de Calderón y Peña Nieto se empobrecían 100 mil personas. Con Calderón un rico ganaba 35 veces más que un pobre, ahora son 15 veces”.

En materia de trabajo, reportó más de 2.3 millones de empleos formales nuevos inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta totalizar 22.38 millones. Pero ponderó las remesas de trabajadores mexicanos que emigraron al extranjero en busca de mejores oportunidades, como un pilar de la economía nacional.

Reconoció que la cifra de transferencias en dólares enviadas por migrantes que tuvieron que “abandonar a sus familias por decisión”, superará los 63 mil millones de dólares enviados el año pasado.

El presidente dijo que más de dos millones de productores reciben ayuda económica directa, que otorgan fertilizantes gratuitos a todos los sectores agrícolas, mientras, estos esperan respuestas sobre los precios de garantía en sus cosechas, mismos que no les han respetado.

Seguridad

Al tocar el tema de seguridad reiteró que la estrategia que impulsó tuvo resultados e indicó que, por medio de atacar las causas es como logró bajar los índices delictivos.

Recientemente, ‘La Guerra en Números’, de T-ResearchMX, informó que, de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2024, se han registrado 196 mil 287 delitos de este tipo en el país, en el sexenio más violento de la historia.

Sin embargo, el originario de Macuspana, Tabasco, mantiene firme su postura, “van a la baja diversos delitos, tales como: homicidios dolosos, feminicidios, robos o secuestros”, informó a los ciudadanos.

Además, dejó entrever que el arresto a grandes capos de la droga no es la opción para acabar con el flagelo del narcotráfico. “Es lo que siempre le decimos con mucho respeto a nuestros vecinos (Estados Unidos): atiendan las causas. ¿Por qué hay tanto consumo?, ¿Qué se va a resolver el problema sólo deteniendo a capos del narcotráfico?, ¿Se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo?”.

Rechazo

López Obrador no dejaría pasar el momento y de cara a los miles de simpatizantes que asistieron al Zócalo, pidió hacer una consulta sobre su propuesta de Reforma Judicial, preguntando a los presentes quién estaba a favor de que los ministros, magistrados y jueces “sean elegidos por el voto del pueblo”, recibiendo de respuesta un “sí” al unísono.

Previo al informe, miles de estudiantes aprovecharon y se manifestaron en contra la Reforma Judicial. Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado antes de que entrara en funciones el nuevo congreso.

Alumnos de otras instituciones públicas, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y privadas, como la Escuela Libre de Derecho (ELD), la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) se unieron a la manifestación, bajo arengas “¡Juventud informada, reforma rechazada!”; mientras, AMLO en el Zócalo mantuvo su firmeza en que jueces magistrados y ministros sean electos por el pueblo y hasta propuso “votar a mano alzada”.

DEBER CUMPLIDO

El presidente enfatizó que los programas sociales fueron bastión de su gobierno, además recuperar la soberanía energética y realizar obras insignia, aunque estas muy criticadas, López Obrador defendió a capa y espada y dijo “las condiciones en el país están dadas para que vengan muchas inversiones”.

Al despedirse recalcó que se jubila, que va muy contento: “Me retiro con el honor de haber servido a un pueblo trabajador y honesto, heredero de grandes valores de tantos héroes y heroínas”.

López Obrador está lejos de la realidad en su informe: diputado

El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emeterio Ochoa Bazúa resaltó acerca del informe de López Obrador: “Como lo hemos visto durante todo el sexenio le habla a dos México’s, al imaginario, del deseo que quisiera y al otro que es la realidad que estamos viviendo, porque los datos oficiales que te da el mismo gobierno, te hablan de una diferencia abismal en cuanto a resultados con los últimos sexenios, si tú los comparas en tema de empleo, en tema de inversión pública, en tema de inversión privada, en tema de salud, educación, en el sector primario, en el que tú quieras puedes ver un retroceso importante”. Añadió que aún como oposición se reconocen los logros, pero no han encontrado algún punto positivo en concreto. “Mensajes como el del día de hoy (ayer), en donde dice que el sistema de salud es mejor que Dinamarca pues a mí se me hace la verdad una falta de respeto a muchísima gente, más de 50 millones de mexicanos que del sexenio anterior a este, después de la desaparición del Seguro Popular no han podido ser incorporados a ningún tipo de sistema de salud, para mí es una es una falta de respeto a toda esa gente”, finalizó.

Gildardo Real Ramírez, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora, dijo que parte de lo bueno que ha hecho están los programas sociales. “De que la gente reciba un apoyo”, pero indicó estos no deben de ser cobrados para el partido que gobierna, deben de ser independientes. “No solamente es darles el pescado, sino ayudarles a que se desarrollen y que generen y que sean independientes, obviamente el otro tema pendiente es de la inseguridad. Que nos aqueja a todos los ciudadanos casi de todo el país”. Sobre el tema de salud el panista dijo: “Nos dice y nos receta todos los días el tema de Dinamarca cuando el 50 por ciento de los mexicanos en su sexenio perdieron el acceso a la salud pública, obviamente la violencia está por los cielos”.

Fuente: Tribuna