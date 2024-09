PRD desaparece: INE acuerda en sesión un anteproyecto para extinguir al partido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el pasado 2 de junio inició la discusión sobre la pérdida de registro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dado que durante las elecciones no logró recaudar el tres por ciento de los votos. Este lunes se dio su veredicto respecto al tema en la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), misma que decidió revocar al 'Sol Azteca', no obstante, concedió 72 horas para que los representantes expongan sus argumentos en contra.

La Junta notificó que fue aprobado el anteproyecto que establece la pérdida del registro del PRD, pero éste deberá ser sometido a discusión y aprobación del Consejo General del INE en los próximos días. Por su parte, el partido fue advertido de este movimiento desde el 10 de junio. En el informe se estipuló que, en seguimiento con el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, el PRD estaba en riesgo de desaparecer. El mismo día se inició un proceso de fiscalización, que incluyó fases de prevención y liquidación.

La encargada de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partitos Políticos, Yessica Alarcón, mencionó que al partido se le otorga la oportunidad de presentar una declaración a modo de defensa. Éste debe ser entregado en un documento escrito ante la Secretaría Ejecutiva. Una vez que venza el plazo, se traspasará el anteproyecto al Consejo General.

Acerca del PRD:

En 1989, el PRD surgió bajo la dirección de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador. Desde su fundación su punto álgido ocurrió en 2006, cuando recibió la mayor cantidad de votos que apoyaban la candidatura de AMLO a la presidencia de México. En esa ocasión, el partido logró 14.7 millones de votos, equivalentes al 35.31% del total. No obstante, el declive llegó seis años más tarde cuando López Obrador se separó del partido a finales de julio de 2012 para buscar el registro oficial de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Jesús Zambrano, dirigente nacional del partido, reconoció que este año los sufragios no favorecieron al PRD. "No pudimos vencer la estrategia oficial que tenía como uno de sus objetivos la desaparición del PRD, ya que era el único partido de izquierda en el país. La gente no nos vio como un instrumento necesario y no nos votó en número suficiente".

