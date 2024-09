Sábado de HOY No Circula: ¿Se activa la Contingencia Ambiental en la CDMX y el Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tercer fin de semana del mes de septiembre se encuentra aquí y es posible que sientas tentadora la idea de tomar las llaves de tu auto y de salir de casa para disfrutar de una jornada lejos de la rutina del hogar; quizás salir de la ciudad o ir con tus amigos suene a una buena idea, pero antes de hacerlo, es necesario que sepas cuáles serán las restricciones del día del programa de Hoy No Circula.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula suele activarse cuando hay contingencia ambiental debido a la mala calidad en el aire de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). A lo largo del mes de abril, mayo e incluso algunos días de junio, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se vio obligada a activar las alertas debido a las fuertes olas de calor sumadas con las emisiones de combustión provocaban un efecto invernadero dañino para la población.

Hoy No Circula del sábado 21 de septiembre

Afortunadamente, para los viajeros, desde que comenzó la temporada de lluvias, no se ha activado el Doble Hoy No Circula ni ningún tipo de Contingencia Ambiental y este tercer fin de semana de septiembre no será la excepción, por lo que podrás tomar tu auto de manera tranquila para viajar por la Ciudad de México y sus colindantes, claro, siempre y cuando la CAMe lo considere apto, puesto aún en este sábado estará vigente el programa Hoy No Circula.

¿Qué autos no circulan este sábado 21 de septiembre?

De acuerdo con información emitida por la cuenta de X (aplicación antes conocida como Twitter) este sábado 21 de septiembre, no podrán circular los autos con holograma 1 y terminación de placas impar, en la Zona Metropolitana del Valle de la Megalópolis (ZMVM), al igual que todos los autos con holograma 2 y placas foráneas. Por otro lado, los autos con terminación 00 y 0, al igual que los eléctricos e híbridos podrán salir sin problemas a las calles.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

