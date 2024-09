AMLO 'se burla' de hombre que lo atacó con una botella en Veracruz: "Puede estar tranquilo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló del incidente de ayer, domingo 22 de septiembre de 2024, cuando un grupo de manifestantes del Poder Judicial en Veracruz le gritaron "dictador" y un sujeto le lanzó una botella de plástico que casi lo golpea en la cabeza. No obstante, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano tomó con humor los hechos, ya que apuntó que él, desde siempre, ha practicado béisbol y pudo evitar el impacto.

El pasado domingo, un hombre lanzó una botella al presidente AMLO. Foto: Facebook

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, lunes 23 de septiembre, el presidente AMLO bromeó sobre el momento en el que un hombre le lanzó una botella de agua en Veracruz: "Yo empecé jugando beisbol, hasta la pude haber agarrado". Asimismo, señaló que entendía que que la oposición esté enojada, molesta, ya que "ellos quisieran que no cambiara nada. Se les va a ir pasando el enojo", comentó el mandatario.

Quisieran lo que se equivocaron, aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión no quieren rectificar se quedan en la autocomplacencia", declaró AMLO en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional.

Igualmente, envió un mensaje "al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada. No, no no, no pasa a mayores", pues López Obrador insistió en que no habrá represión por parte del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T). En esta misma intervención, el mandatario pidió a sus simpatizantes "que actuemos con mucho respeto. Con tolerancia, imagínense la felicidad que causa, estamos terminando y se redujo la pobreza, la desigualdad".

Así fue el ataque contra AMLO en Veracruz

A una semana de que el presidente de México, AMLO deje su cargo y se lo entregue a Claudia Sheinbaum Pardo, sigue realizando giras en el país para concluir con sus pendientes. El pasado domingo 22 de septiembre, afueras del Centro Cultural “Leyes de Reforma”, en el puerto de Veracruz, donde el presidente se disponía a ingresar para un evento oficial, este fue atacado por manifestantes del Poder Judicial.

Los presentes le gritaron "dictador" en repetidas ocasiones, al mismo tiempo que lanzaron basura hacia su persona y sus acompañantes. En un momento, un hombre le lanzó una botella de agua, la cual casi golpe al jefe del Ejecutivo Federal mexicano; si bien este acto es castigado en otros países, AMLO señaló que no habrá represalias por esta acción y que el agresor "puede estar tranquilo". TRIBUNA comparte toda la información aquí.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'