Tensión entre España y México: ¿Por qué Sheinbaum exige disculpas del país europeo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- España anunció que no enviará a ningún representante para asistir a la investidura de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre. El motivo por el que rechazaron la invitación fue porque en ésta no consideraron al rey Felipe VI, lo cual consideran un gesto "inaceptable". Cabe recordar que la relación entre México y este país es tensa desde el 2022, cuando AMLO exigió disculpas. Esta postura fue respaldada por la académica.

Por su parte, España se negó a pedir perdón, por lo que el Gobierno en turno decidió pausar las relaciones diplomáticas. Sobre esta disputa, Sheinbaum Pardo reconoció que es importante reestablecer el vínculo y mantener buen trato con el país europeo, no obstante, reforzó la necesidad de recibir una disculpa formal. Durante una conferencia de prensa a finales de julio, Sheinbaum comentó que la Conquista dejó un legado de "masacres y violencia", de lo cual culpa a España.

Te podría interesar España España se niega a asistir a investidura de Sheinbaum por no invitar a Felipe VI

Explicó que esta no es la primera vez que hace esta petición, por lo que no dejará de insistir: "Lo he mencionado en varias ocasiones, no es la primera vez. Además, ya lo hizo el Papa Francisco", subrayó la próxima presidenta. Pese a los continuos esfuerzos, España ha optado por no rendir disculpas. Ante la resistencia, el político tabasqueño lamentó que no la nación extranjera no entendiera que "era un acto para cerrar heridas, de reconciliación e iniciar una etapa nueva".

La enemistad pervive; se demostró este martes, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España indicó que, dada la exclusión del Rey de la invitación para asistir a la ceremonia de quien liderará el Ejecutivo Federal en México, el Gobierno español optó por no enviar representantes al acto.

Semanas atrás, Claudia Sheinbaum mencionó que su equipo se había encargado de enviar invitaciones a todos los países con los que México mantiene relaciones bilaterales, incluyendo a España. Sin embargo, el Rey Felipe VI no recibió una invitación directa a la ceremonia de toma de protesta de Sheinbaum, lo cual, por tradición, debería haberse hecho, lo que molestó al país español.

Fuente: Tribuna Sonora