Adrián LeBarón desmiente a AMLO: Asegura que la masacre de su familia no está resuelta

Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina de este 27 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la masacre de los LeBarón, asegurando que los responsables ya están detenidos. Ante estas declaraciones, Adrián LeBarón, quien sufrió la pérdida de cinco familiares directos en ese suceso, refutó las palabras del mandatario nacional y aseguró que sigue sin haber justicia por este crimen.

A través de redes sociales, el activista mencionó que las personas asesinadas en Bavispe, Sonora, fueron tres mujeres y seis niños, entre los cuales se encontraban su hija Rhonita y sus cuatro nietos. Criticó las afirmaciones de López Obrador sobre que hay avances de este caso: "No es verdad que ya se haya resuelto. No es verdad que no necesitaba ayuda, tan es así que padecimos el sexenio más violento de la historia".

Mencionó que en México sí existe el terrorismo, generado por grupos criminales, y afirmó que hay pruebas de narcoterrorismo. "Si se le pide que lo acepte es para que enfrente el problema tal cual es, sin miedos, viéndolo a los ojos, sin darle paso a la dictadura del miedo, que es lo que hoy padecemos".

También indicó que cuando el presidente Andrés Manuel asegura que ya se ha detenido a todos los responsables de la masacre, a pesar de que aún existen órdenes de aprehensión y una investigación en curso, lo que realmente demuestra es incapacidad, falta de información o, en el peor de los casos, complicidad.

No use falsos discursos de soberanía, el Pueblo hoy está siendo sometido por el miedo y las actividades criminales, la libertad no está amenazada por gobiernos extranjeros, el enemigo lo tiene en casa y quizá se confunda entre tantos abrazos", remató.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo, un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México aceptó la demanda de amparo presentada por la familia LeBarón contra la supuesta omisión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por no publicar cifras verídicas de homicidios y otros delitos.

Adrián y Bryan LeBarón señalaron que los reportes diarios de asesinatos, disponibles al público, no reflejan la realidad, ya que las cifras son reducidas intencionalmente. Como ejemplo, mencionaron que el día de la masacre de sus familiares en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, fueron asesinadas nueve personas, pero en el registro oficial diario solo se contabilizan cinco víctimas.

Fuente: Tribuna