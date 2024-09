Relaciones entre España y México se agravan tras no invitar al rey Felipe VI al país mexicano

Comparta este artículo

Madrid, España. - Las relaciones diplomáticas entre México y España se han tensado en los últimos días a raíz de la decisión de no invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera mujer que asumirá el cargo el próximo 1 de octubre. La queja formal por parte del gobierno español, emitida el pasado martes, marca un nuevo capítulo de fricción en la relación bilateral entre ambos países.

El conflicto anteriormente mencionado se originó luego de que la administración de Andrés Manuel López Obrador confirmara que el monarca español no fue incluido en la lista de invitados. Según fuentes oficiales, la exclusión se debe a que la Casa Real no respondió a la carta que López Obrador envió en 2019, en la que solicitaba una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista de México. El gobierno mexicano consideró este silencio como un “desaire” que, tres años después, sigue siendo motivo de desacuerdo.

En respuesta, el Ejecutivo español lanzó un comunicado expresando su desacuerdo con la decisión y calificó la exclusión como “inaceptable”, anunciando a su vez que no enviaría representación oficial a la ceremonia. Tal distanciamiento diplomático refleja un deterioro progresivo en la relación que, a pesar de los estrechos lazos históricos y económicos, ha visto surgir diferencias profundas en la última década.

Javier Oliva Posada, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y académico en el Centro de Estudios Políticos de la misma institución, quien fue entrevistado por Infobae, afirmó que “propiamente la España actual no existía aún con Hernán Cortés y la caída de Tenochtitlán en 1521”. Oliva explicó que el reclamo de AMLO, basado en la exigencia de una disculpa histórica, no se sostiene desde un punto de vista cronológico y político, ya que en la época de la conquista no existía la España como unidad geopolítica.

Lo cierto es que más allá del ámbito histórico y simbólico, la exclusión de Felipe VI y la falta de representación española en la toma de posesión de Sheinbaum pueden tener efectos en las relaciones económicas entre ambas naciones. “Estados Unidos es el país que más inversiones tiene en México, seguido de España. Incluso hay más inversiones españolas que canadienses”, mencionó Oliva Posada.

A pesar de que la disputa no afecta directamente a tratados comerciales o migratorios, es indudable que la falta de diálogo fluido entre las dos naciones podría ralentizar el desarrollo de proyectos conjuntos y entorpecer futuras negociaciones bilaterales. “Desde mi punto de vista, se ha llevado demasiado lejos este tema del perdón y que no inviten al rey”, concluyó el politólogo.

Ahora bien, la lista de asistentes a la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum ha generado expectativas tanto dentro como fuera del país. Por parte de Canadá, ya se confirmó la presencia de Chrystia Freeland, Viceprimera Ministra y Ministra de Finanzas, quien fue pieza clave en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2018. No obstante, el gobierno de Estados Unidos enviará a Jill Biden, esposa del presidente Joe Biden, en lugar de una figura de alto rango del Departamento de Estado, lo cual fue percibido por algunos analistas como una señal de cautela.

Entre los líderes latinoamericanos que asistirán se encuentran Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Por otro lado, se descarta la asistencia de Javier Milei, presidente electo de Argentina, lo que refuerza la idea de que las invitaciones están basadas en criterios que responden a las actuales afinidades políticas de la administración mexicana.

El panorama actual plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones bilaterales entre México y España. A pesar de que ambos países han mantenido lazos cercanos a lo largo de la historia, episodios como este podrían minar la confianza y la cooperación en el corto y mediano plazo. La expectativa ahora se centra en si Claudia Sheinbaum, ya como presidenta en funciones, buscará tender puentes con el gobierno español o si la tensión diplomática se mantendrá como una constante en su administración.

