Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 28 de septiembre en la capital

Ciudad de México.- Este sábado 28 de septiembre se espera tráfico en CDMX debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día, sobre todo en la zona del centro histórico y paseo de la reforma. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En la Cuauhtémoc, el grupo Wer Women on Fire marchará a las 13:00 horas de lae la Ex Glorieta a Colón (Av. Paseo de la Reforma No. 96, Col. Tabacalera) al Zócalo de la Ciudad de México. Se trata de la Marcha para exigir la despenalización del aborto en México, lo anterior en el marco de la conmemoración del “Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible”. Al término de la marcha realizarán un tendedero de testimonios

Por otro lado, el grupo Hijas de la Cannabis marchará a las 14:30 de la Ex Glorieta a Colón (Av. Paseo de la Reforma No. 96, Col. Tabacalera) al Museo “Memoria y Tolerancia”, en Av. Juárez No. 8, Col. Centro. Se trata de la Marcha “Abortar es un Acto de Amor Propio”, para conmemorar el “Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible”. No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales, colectivas feministas y con perfil separatista-anarquista que realicen pintas y actos vandálicos durante el desarrollo de la marcha.

En la misma demarcación Las Constituyentes Feministas MX marcharán a las 12:00 horas del Monumento a la Revolución a la ex Glorieta a Colón, en Av. Paseo de la Reforma No. 96, Col. Tabacalera de ahí a la Antimonumenta contra el Feminicidio, en Av. Juárez No. 14, Col. Centro y caminarán rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Se ttata de la Marcha por la legalización del aborto en México, lo anterior en el marco de la conmemoración del “Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible”.

Finalmente, la Transcontingenta marchará a las 11:00 horas de la Ex Glorieta a Colón (Av. Paseo de la Reforma No. 96, Col. Tabacalera) al Zócalo de la Ciudad de México. Se trata de la Marcha “Nunca Más para Nadie”, por el acceso al aborto para todas las personas gestantes, en contra de la violencia obstétrica y ginecológica que viven las mujeres de géneros diversos y para exigir educación sexual oportuna. No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales.

