VIDEO: AMLO señala que violencia en Sinaloa se debe a una "decisión desde el extranjero"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió este sábado que la actual violencia que golpea al Estado de Sinaloa es consecuencia de una "mala decisión" tomada en el "extranjero", destacando que a lo largo su sexenio "nunca pasó algo así". Esto lo dijo durante su participación en la inauguración de la zona de riego de la presa 'Santa María' en municipio de El Rosario, Sinaloa.

El mandatario que está por dejar la presidencia, mencionó que se encontraba en el Estado luego de que la embajada de Estados Unidos emitiera una alerta de viaje por los recientes enfrentamientos en la región. "Por eso estamos aquí, porque los de la embajada de Estados Unidos sacaron una notificación: 'No vayan a Sinaloa, no vayan a Culiacán'. Bueno, aquí estamos nosotros para decir: cómo no vamos a estar aquí", expresó López Obrador.

El presidente aseguró que durante su Gobierno "nunca hubo ningún problema" similar y atribuyó la reciente ola de violencia a una decisión tomada en el extranjero, refiriéndose a la captura del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada en Estados Unidos.

Confío de que pronto las cosas vuelvan a la calma, porque durante todo el gobierno no tuvimos ningún problema, fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero. Por eso, no aceptamos nosotros el injerencismo, no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano", subrayó.

En este contexto, López Obrador recordó que, durante el debate sobre la reforma a la Guardia Nacional, Marko Cortés, líder del PAN, sugirió clasificar a los criminales como terroristas para recibir apoyo de gobiernos extranjeros. Ante esto, el presidente afirmó: "Lo mandé al carajo, porque vamos a resolver nuestros problemas aquí".

No queremos que vengan de fuera, porque, ¿qué garantía hay? A cualquiera lo pueden etiquetar como terrorista y entonces se meten con sus ejércitos. Y México, repito, es un país libre, independiente y soberano", enfatizó.

Asimismo, López Obrador señaló que las Fuerzas Armadas están presentes en Sinaloa con dos objetivos: "El primero es proteger a los sinaloenses, garantizar que los niños y niñas puedan ir a la escuela sin miedo y que todos puedan transitar con libertad. Lo segundo, aunque parezca contradictorio, es evitar los enfrentamientos, porque no queremos que nadie pierda la vida".

Finalmente, el presidente elogió al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por facilitar la construcción de la zona de riego, pese a las acusaciones de tener vínculos con el crimen organizado. Destacó que el proyecto, desarrollado en colaboración con ingenieros militares, beneficiará a los productores agrícolas al suministrar agua a 42 mil hectáreas en el norte de Nayarit.

