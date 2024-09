Ceci Flores reclama a AMLO por incumplimiento de sus promesas; no buscó a desaparecidos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador lloraba dentro del Palacio Nacional al recibir una canción dedicada a su trayectoria política, afuera del recinto el ánimo era distinto. Ajena al ambiente festivo y melancólico que se vivía en la última mañanera del sexenio, Ceci Flores encabezó una protesta pacífica para reclamarle al actual líder del Poder Ejecutivo su negligencia en la atención de casos de desapariciones forzadas en México.

No todos los ciudadanos quedaron satisfechos por el desempeño del morenista. A esta lista de inconformes pertenece la madre buscadora, quien se plantó en el Zócalo capitalino y en las manos llevaba un 'ficha de búsqueda' con el rostro del tabasqueño para exigirle que cumpla con su promesa de ayudar a encontrar a los mexicanos de los que no se desconoce su paradero. Recordó que la última vez que se encontró con AMLO, le garantizó que la gente sería localizada.

Flores resaltó que la promesa de campaña de López Obrador fue clara: pretendía pacificar al país y decir siempre la verdad. Sin embargo, la realidad fue distinta. Para despedirlo, la activista le envió un mensaje sarcástico: "Que Dios lo bendiga Presidente. Tómese un descanso; nosotras seguiremos en la búsqueda". El gobernador planea retirarse de la vida política y pasar el resto de sus días en una inmensa quinta, por el contrario, las familias continúan llorando la ausencia de los desaparecidos.

Vengo de Pesqueira, Sonora, no he dormido; mi camisa está impregnada del olor a muerte y desesperanza, el mismo olor de los hijos que fueron incinerados en los crematorios que descubrimos".

El periodo de trabajo de AMLO duró algunos años, en contraste con el largo camino que tiene por recorrer Ceci Flores, el cual está lejos de terminar debido al contexto violento que sigue permeando en el país. Apenas el fin de semana, ella compartió la lamentable noticia del hallazgo de cinco crematorios clandestinos. Como evidencia adjuntó fotografías en las que se mostraron restos humanos, esposas y objetos personales de las víctimas.

No es la primera vez que Ceci Flores realiza una protesta afuera de Palacio Nacional con la esperanza de dialogar con el presidente. En marzo de este año, la madre buscadora de Sonora llegó temprano para entregarle la pala que utiliza para excavar en la búsqueda de sus dos hijos desaparecidos. Sin embargo, el presidente solo le dijo que "aquí me la deje" y no salió a atenderla.

Fuente: Tribuna Sonora