Acusan a Olga Sánchez de abandonar la reforma judicial para no 'sacrificar' a su hija

Ciudad de México.- México despertó con una noticia de un tema que venía discutiéndose desde hace varias semanas. Se temía que una vez que entrara en función la nueva legislatura se aprobara la reforma al Poder Judicial. Esta preocupación se vio consumada durante la madrugada de este miércoles 4 de septiembre, cuando la sesión que se extendió más de 18 horas concluyó en la aprobación de dicha iniciativa.

Durante el encuentro llamó la atención la ausencia de la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Según informó, los motivos detrás de su falta atienden a problemas de salud, por los cuales acudió a revisión médica. En la clínica, su cardiólogo decidió hospitalizarla "en virtud de la cirugía de corazón abierto que tuve hace tiempo". Se disculpó por no poder participar en los trabajos legislativos y llamó a un diálogo abierto y al consenso.

Su mensaje fue respondido con comentarios que le deseaban pronta recuperación, no obstante, hubo quienes sugieren que la omisión de Sánchez está ligada a un abandono deliberado. Apuntan que este sería sólo un pretexto para abstenerse a votar en beneficio de la reforma que puede afectar a su hija, quien forma parte del PJF, por lo que estaría en riesgo de perder su puesto.

¿Qué sucedió anoche?

La Cámara de Diputados se reunió en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, donde se aprobó en términos generales y particulares el proyecto. Esta sede fue tomada como sitio provisional, dado que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron una manifestación en la que se bloqueó las instalaciones de San Lázaro desde el martes, con el objetivo de obstaculizar la votación de la reforma.

La cláusula, que forma parte del 'Plan C', pensado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió 359 votos a favor y 137 en contra en la votación general, y 357 votos a favor frente a 130 en contra en la votación particular. Esto no significa la aprobación completa de la misma; la siguiente fase de revisión será en el Senado, tanto en comisiones como en el Pleno, para después avanzar hacia los 32 congresos locales, donde se requerirá el apoyo de dos tercios para su ratificación.

Fuente: Tribuna Sonora