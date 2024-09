¡Hoy es Día del Hermano! Expresa tu amor y complicidad con estas frases especiales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si eres de las personas que tuvieron la fortuna de tener un hermano sabrás que esta es una de las relaciones más sinceras y amorosas dentro del vínculo familiar. Al ser criados por la misma familia y vivir de cerca muchas experiencias de vida, los hermanos se vuelven confidentes, amigos, cómplices y una red de apoyo que difícilmente se encuentra en otras personas.

¿Cuántos no recordamos esas tardes de juegos infinitos y fantasiosos al lado de tu hermano? ¿O quizás las discusiones por nimiedades en las que había certeza que más tarde encontrarían una reconciliación casi natural? ¿Quizás los favores que les pedimos para que nos cubrieran en una mentira ante los padres y ellos aceptaban con todo el riesgo que eso significaba? ¿Cuántos no lloramos en el hombro de nuestro hermano por un amor joven no correspondido?

Este 5 de septiembre es una fecha especial, porque este vínculo puro y auténtico es celebrado. Como muchas de las festividades, este día halla sus raíces en la figura de una célebre santa. Se trata de Madre Teresa de Calcuta, quien representó la solidaridad y el compañerismo en la familia. Como ves, es la oportunidad perfecta para expresar el amor incondicional que sentimos por nuestros hermanos.

¿Por qué no hacerlo con un lindo mensaje? Si no eres muy bueno con las palabras, te compartimos algunas opciones que plasman lindas sensaciones. Puedes modificarlas a tu gusto, complementarlas o dejarlas tal cual están. La decisión es tuya. Desde luego, no tiene por qué ser específicamente hoy, puedes enviarlas a su bandeja de entrada en cualquier otro momento que lo desees, por ejemplo, en su cumpleaños o simplemente porque te acordaste de él. Esperamos que encuentres alguna de tu agrado.

Contar contigo es el mejor regalo que me dieron mis padres.

Lo mejor de tener un hermano es que siempre tuve un amigo.

Un hermano comparte recuerdos de infancia y sueños de adulto.

Qué suerte tuvimos de nacer en la misma familia y tener siempre la compañía del otro. ¡Te amo, hermano!

El amor entre hermanos es como una constelación: ¡siempre brillante y en constante expansión!

Hoy me desperté extrañando nuestra infancia, nuestros sueños y hasta nuestras peleas tontas. Puede que no siempre esté ahí, ¡pero mi amor por ti es eterno! Doy gracias a Dios todos los días por tenerte como hermano.

Sé que nuestro vínculo es verdadero, porque pase lo que pase, siempre estamos juntos y dispuestos a ayudarnos. No iría a ninguna parte sin tu lealtad y tu amistad. Te amo, hermano.

De todas las bendiciones que tengo en la vida, tenerte como hermano/hermana es la más grande y la más preciada. ¡Feliz día!

En este día especial, celebro no solo lazos de sangre, sino la amistad y el amor eterno que comparto contigo, mi querido hermano/hermana.

Fuente: Tribuna Sonora