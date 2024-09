Clima en CDMX hoy 7 de septiembre: Conagua en alerta ¿A qué hora lloverá Hoy?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera mal clima en CDMX durante este sábado 7 de septiembre, así lo alertó la Conagua en su comunicado diario, debido a las bajas temperaturas, fuertes rachas de viento y lluvias que se pronostican en la capital durante el día. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a la población tomar las medidas de precaución necesarias para evitar cualquier tipo de enfermedad relacionada con las inclemencias del clima.

De acuerdo con el pronóstico del clima en CDMX del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado 7 de septiembre, se espera que durante la tarde y noche se registren lluvias fuertes a muy fuertes puntuales e intervalos de chubascos; durante la madrugada, lluvias ligeras intermitentes. Predominarán vientos del Norte de 10 a 30 km con rachas de 45 km/h. Es por ello que no estará de más tener un paraguas a la mano.

Se pronostica cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, se prevé ambiente fresco a templado, y frío con posibles bancos de niebla en partes altas que rodean el Valle de México, además de lluvias aisladas en la región. Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Clima en CDMX hoy 7 de septiembre, foto: especial

Temperatura en CDMX

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 19 a 21 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la región.

Clima en CDMX hoy 7 de septiembre: Lluvias y granizadas

Para el clima en la Ciudad de México de este sábado, se espera lluvia débil con cielo cubierto la mayor parte del día. Esta mañana las temperaturas estarán alrededor de los 17°C y por la tarde en torno a los 19°C. Durante la noche, las temperaturas estarán cercanas a los 15°C. Vientos del Norte a lo largo del día, con una velocidad media de 23 km/h. Es por ello que las autoridades piden a la población mantenerse abrigada.

Durante esta temporada de lluvia, los servicios de emergencia de la capital recomiendan a la población permanecer en sus hogares, asimismo los exhortan a no tirar basura en las calles debido a que esto puede generar tapones en alcantarillas y drenajes, lo que provoca graves inundaciones en diferentes zonas de la capital.

Fuente: Tribuna