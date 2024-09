Diputado acusa a mujeres de violentar a los hombres cuando no acceden a tener intimidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En la actualidad, la violencia de género es un tema central en la agenda de discusión. De forma paulatina, a través de los años, las mujeres han hecho valer su voz, exponiendo la injusticia que las ha atravesado por generaciones. Ahora es el diputado local de Morena en Tamaulipas, Marte Alejandro Ruiz Nava, quien ha emitido su opinión, aunque giró el foco a favor de la protección de los hombres.

El comentario no fue bien recibido y, por el contrario, recogió varias críticas, pues el funcionario visibilizó el maltrato del que son víctimas los masculinos en su día a día. En este sentido, fueron los ejemplos los que desconcertaron a los oyentes, ya que en su discurso señaló que los de su género se veían afectados cuando sus parejas se negaban a intimar con ellos o bien, cuando no les preparaban el lunch.

La mujer se siente violentada por el hecho de que simplemente un hombre le levante la voz (...) si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace el lunch, también se puede decir que es un micro situación de violencia, si no comparte una noche con él, es decir que le duele la cabeza, también es una microviolencia porque no está cediendo a estar con su pareja", expresó.