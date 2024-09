Norma Piña publica propuestas para nutrir la reforma judicial; convoca a consultarlas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 8 de septiembre, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, compartió un mensaje en redes sociales en el que emitió varias propuestas en torno a temas de justicia y seguridad en beneficio del país. Esta serie de argumentos pretenden abonar la discusión sobre la reforma al Poder Judicial y estarían asentados en la experiencia de los trabajadores del sistema judicial.

Piña Hernández apuntó que un sistema tan complejo no sólo recae en los jueces. "Quienes así lo crean no conocen" el país. Con esto hizo referencia a la cláusula de la iniciativa de ley que cambia el método de elección de jueces, el cual recaería en los resultados de una votación popular. La funcionaria aseveró que las posturas en contra de este punto no sólo responden a las necesidades del presente, sino en el futuro de las próximas generaciones y en el país que se busca construir.

Señaló que una de sus ideas partía "de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia". La segunda proviene desde la Judicatura y ponía en relieve un "proceso autocrítico y autoreflexivo" de juezas y jueces, así como magistradas y magistrados federales, personal de órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia local. A la par toman en cuenta la perspectiva y recomendaciones de organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos.

Instó a la población a consultar los documentos en los que se detallan sus propuestas, mismos que están disponibles para todo público en el sitio web oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En su declaración, la ministra estuvo acompañada por Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara, así como los Consejeros, Lilia Mónica López Benítez, Sergio Javier Molina y Alfonso Montalvo.

De acuerdo con la calendarización, la votación en la Cámara Alta sobre la iniciativa de reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ocurrirá el próximo martes 10 de septiembre. Se especula que recibirá los votos a favor suficientes para conseguir la mayoría calificada.

