Capitalinos abarrotan el Zócalo de la CDMX para informe de Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- Los habitantes de la capital de la República ya abarrotan las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México para presenciar el informe de los 100 primeros días de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum desde temprana hora los habitantes de la Ciudad de México se dieron cita en la zona centro del país para estar presentes durante el discurso de la mandataria federal.

En diversos vídeos que circulan en redes sociales se puede observar a la gente que camina por las diversas calles que convergen en la plancha del Zócalo capitalino, en plaza de la Constitución. En el material también se puede observar a las personas que caminan sobre la calle Madero, muchos de ellos con paraguas ante las inclemencias del clima, otros con banderas de Morena y muchos más alusivos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés López Obrador es Obrador.

La vendimia era algo que no podía faltar durante este evento multitudinario y los comerciantes informales hicieron su agosto, muchos de ellos con agua, otros más vendían dulces y muchos, incluso botana. Asimismo, los productos alusivos a la cuarta transformación tampoco podían faltar. Se vendían desde tazas, plumas, banderas, hasta relojes y platos con la imagen de Claudia Sheinbaum y del ex mandatario tabasqueño.

Zócalo de la Ciudad de México, foto: especial

Acarreo en el Zócalo

Lo que tampoco podía faltar en este segundo evento masivo de Claudia Sheinbaum como presidenta del país fue el acarreo, ya que desde tempranas horas de este domingo y durante la noche del sábado pasado se registró la llegada de diversos autobuses a la zona centro de la capital de la República. Muchos de ellos se estacionaron sobre Avenida Juárez a un costado de la Alameda Central, de ellos bajaron cientos de personas que de inmediato se dirigirán a la plancha del Zócalo.

Se espera que el informe de los 100 días de Gobierno de Claudia Sheinbaum concluya aproximadamente a las 12:00 de este domingo, por lo cual se pide a la población tomar todas las medidas de precaución necesarias, así como tener sus objetos de valor bien resguardados ante el actuar de la delincuencia, la estación del metro Zócalo tenochtitlán permanecerá cerrada, por lo que las alternativas son allende y Bellas Artes.

