¿Gobierno de Sheinbaum emitirá ALERTA en México por metapneumovirus? Salud responde

Ciudad de México.- La reciente muerte de una persona en el estado de Puebla, presuntamente a causa del metapneumovirus humano (hMPV), ha generado preocupación entre la población, mientras permanecen las investigaciones para determinar la causa del deceso. Ante esta situación, el Gobierno de México, a través del secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, abordó el tema en Palacio Nacional.

En la conferencia matutina 'Mañanera del Pueblo', realizada desde Palacio Nacional este martes 14 de enero de 2025, el titular de la Secretaría de Salud federal afirmó que no existe motivo para emitir una alerta en el país por el metapneumovirus humano. Según David Kershenobich, este virus es habitual durante esta época del año y no representa una amenaza generalizada.

Conoce cuáles son los síntomas del metapneumovirus. Foto: Internet

No hay motivo para emitir una alerta. Yo mencioné en una mañanera que era un virus habitual en este periodo de gripe. No hay un tratamiento específico ni tampoco hay una vacuna para el mismo”, señaló el titular de la Secretaría de Salud.

En su intervención, ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario subrayó que el Sistema de Vigilancia de Salud se mantiene activo para detectar posibles casos; no obstante, destacó que las medidas generales de cuidado, como una buena alimentación y evitar el contacto con personas enfermas. Estas acciones son fundamentales para prevenir complicaciones.

Respecto al deceso en Puebla, David Kershenobich señaló que se sospecha que puede haber tenido el virus, no obstante, este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades. La Dirección General de Epidemiología lo va a ratificar, pero aunque lo ratifique no hay motivo de alerta, añadió. También enfatizó que el caso debe analizarse a fondo para confirmar las causas oficiales de la muerte.

Síntomas del metapneumovirus humano

El metapneumovirus humano (hMPV) es un virus respiratorio que provoca síntomas similares a los de la gripe o el resfriado. Entre los más comunes se encuentran:

Tos.

Secreción nasal.

Congestión.

Dificultad para respirar.

En la mayoría de los casos, las personas infectadas se recuperan en pocos días. Sin embargo, algunas infecciones pueden volverse graves, especialmente en poblaciones vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes. Estas complicaciones pueden requerir hospitalización. Si presentas alguno de estos síntomas no dudes en ir al médico.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo'