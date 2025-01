Claudia Sheinbaum 'presume' a Trump campaña contra el fentanilo en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la entrega de tarjetas de pensiones Bienestar en Puebla, habló sobre la llamada que sostuvo con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de combate a las drogas y aprovechó para presumirle la campaña contra el fentanilo que ya se realiza en las escuelas del país, así también como para señalar que en México no hay una crisis por este opioide sintético.

Sheinbaum Pardo informó que después de esta llamada que sostuvo con Donald Trump, el próximo mandatario estadounidense aseguró que implementaría una campaña de concientización contra las drogas similar a la que recientemente se comenzó a aplicar en México en contra del fentanilo en escuelas secundarias. Asimismo, la mandataria federal dio algunas de las claves por las cuales México no ha tenido graves problemas con esta sustancia.

“Hablé con el presidente Trump y en la segunda ocasión que hablé me preguntó ‘¿ustedes tienen problema de esta droga, fentanilo?’ Y le dije, la verdad no”, señaló la presidenta.

Claudia Sheinbaum llamada Trump, foto: especial

Claudia Sheinbaum aceptó que en México sí existen problemas con el consumo de drogas. Sin embargo, no con el fentanilo, lo anterior debido a los fuertes lazos familiares que existen entre las familias mexicanas, quienes buscan protegerse en todo momento. “La drogadicción no es tan terrible en México si es un problema, pero no es el principal problema”, explicó durante su conferencia de prensa.

Estas declaraciones las realiza Claudia Sheinbaum con motivo de la llegada al poder de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos, en lo que será su segundo mandato y terminará en enero de 2029. El empresario asistió este mediodía a la toma de protesta que se realizó en el Capitolio. De esta manera, de manera oficial, es el nuevo Jefe de Estado del país más poderoso del mundo.

Cabe señalar que Claudia Sheinbaum habló al respecto de este tema y aseguró que todos los mexicanos que deseen regresar al país ante la llegada del nuevo mandatario norteamericano, serán más que bienvenidos, sin embargo, reiteró su compromiso de proteger a todos los connacionales que vivan en Estados Unidos de cualquier tipo de injusticia, maltrato o ataque a sus derechos humanos.

