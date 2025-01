¿Hoy No Circula en domingo? Descubre si habrá Contingencia Ambiental en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un nuevo domingo ha llegado y este día, en especial, se trata de uno muy importante para los mexicanos, porque es cuando varias personas aprovechan para tomar las llaves de su vehículo e irse disfrutar de la jornada con su familia; sin embargo… ¿ya viste si se activó la Contingencia Ambiental? A continuación resolveremos todas tus dudas, así que no dejes de leer el artículo completo.

Como se mencionó anteriormente, el fin de semana es idóneo para que la gente intente salir de sus hogares y se divierta; sin embargo, es necesario estar atento a las actualizaciones que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para que descubras si hay algún cambio en el programa de Hoy No Circula, tal y como suele ocurrir cuando hay Contingencia Ambiental derivado de la contaminación del medio ambiente.

Hoy no Circula 19 de enero

¿Hay Contingencia Ambiental este domingo 19 de enero?

La CAMe no mencionó nada con respecto a la activación del Doble Hoy No Circula, por fortuna, para todas las personas que tengan planeado salir durante las próximas horas de sus hogares y estén contemplando la idea de utilizar sus respectivos vehículos. Esto significa que los autos podrán salir de casa de manera normal, a excepción de aquellos que hayan sido seleccionados por dicha organización.

¿Qué autos podrán circular este domingo 19 enero?

Durante la jornada de este domingo, la CAMe emitió un comunicado a través de su perfil en X (red social antes conocida como Twitter) en la que se hace mención de que todos los autos podrán salir a las calles de la capital del país sin ningún problema, al igual que los Holograma 00 y 0, los cuales quedarán exentos. Por otro lado “los holograma 1 y 2 deberán respetar las restricciones de circulación.”

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

