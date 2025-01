Aire CDMX: ¿Hay Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental este viernes 3 de enero?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras los festejos por el Año Nuevo 2025 y la Navidad, surge la duda de si se activó la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) debido al uso de pirotecnia. Si bien esta medida ambiental se activó el miércoles 1 de enero y se canceló esa misma jornada, las autoridades siguen atentas a los cambios en la calidad del aire para determinar si es necesario activar el Doble Hoy No Circula.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa en su reporte diario que hoy, jueves 2 de enero de 2025, la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el resto del Valle de México varía significativamente dependiendo de la zona. Aquí te compartimos el reporte actualizado y las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

Reporte de la calidad del aire en CDMX

Zonas con Calidad del Aire MALA

Venustiano Carranza

Chalco

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Zonas con Calidad del Aire ACEPTABLE

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Tláhuac

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

Zonas con Calidad del Aire BUENA

Resto de la CDMX y zona conurbada

En algunos puntos de la CDMX y el Edomex, la calidad del aire es mala. Foto: Internet

Consejos para Cuidar tu Salud en Días con Mala Calidad del Aire

Mantente informado a través de canales oficiales como @Aire_CDMX y la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Cierra ventanas y usa purificadores de aire en interiores si estás en zonas con calidad del aire mala.

Evita exponerte al humo de cigarro u otras fuentes de contaminación en interiores.

u otras fuentes de contaminación en interiores. Si perteneces a grupos sensibles (niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias o cardíacas), extrema precauciones.

Para más actualizaciones sobre la calidad del aire, sigue el hashtag #CalidadDelAire y toma decisiones informadas para proteger tu salud.

¿Hay Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental el viernes 3 de enero de 2025?

A la fecha de publicación de esta nota, la CAMe no ha reportado si este viernes 3 de enero se ha activado el Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. No obstante, es indispensable estar atento a los comunicados de las autoridades capitalinas y del Estado de México (Edomex) para saber si se activará esta medida rumbo al primer fin de semana del Año Nuevo.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis