Claudia Sheinbaum 'responde' a Elon Musk: No hay investigación contra Carlos Slim

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina de este viernes 24 de enero, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo retomó la más reciente polémica del magnate Elon Musk. Negó categóricamente las declaraciones realizadas por el dueño de Tesla en sus redes sociales, donde insinuó, sin pruebas, que el empresario mexicano Carlos Slim podría tener vínculos con el narcotráfico.

Previamente, el empresario sudafricano Elon Musk compartió en su cuenta de X una publicación que relaciona al multimillonario mexicano Carlos Slim con cárteles de la droga. El mensaje hacía referencia a un artículo del The New York Times titulado "How Labeling Cartels ‘Terrorists’ Could Hurt the U.S. Economy", que analiza las implicaciones de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, propuesta promovida por el mandatario Donald Trump.

Elon Musk comparte presunta acusación contra Carlos Slim. Foto: Twitter

En la 'Mañanera del Pueblo' de este viernes, realizada desde el Salón de la Tesoreria del Palacio Nacional, Sheinbaum calificó las afirmaciones como infundadas y destacó la importancia de evitar especulaciones sin fundamentos. Reiteró que no hay ninguna investigación contra el dueño de América Móvil, Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, y Giant Cement Holding: "En primero, es falso, no hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas".

Entonces, de dónde sacan esto?", cuestionó la primera presidenta, al ser interrogada sobre la publicación de Elon Musk.

En esta misma intervención, Sheinbaum rechazó que se tilde a la República Mexicana como un país que solo destaque por el tema del narcotráfico o del crimen organziado, como se hace en producciones ficticias: "México es un país grandioso y o vamos a permitir que se le etiquete y que se le asocie a México con el tema del narcotráfico, como han querido ponerlo en muchas de las series".

La presidenta apuntó que se está avanzando en la estrategia de seguridad, porque sí es un tema grave, pero México es un país grandioso: "Somos una potencia cultural, nuestras familias son solidarias, nuestros pueblos son originarios y solidarios. Se recupera la grandeza de México". También comentó que México es una gran economía mundial y que sigue llegando inversión extranjera.

