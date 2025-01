Tráfico en la CDMX: Se espera caos por marchas y concentraciones HOY 24 de enero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 24 de enero mucha gente podría querer salir a disfrutar de las actividades que la Ciudad de México tiene para ofrecer o quizás ya tienes planeada tu ruta para ir a trabajar; sin embargo, debes tener cuidado porque podrías encontrarte con una marcha o movilización. A continuación te diremos en dónde estarán ubicadas.

Miguel Hidalgo

Alrededor de las 16:00 horas se prevé una marcha en la Plaza de la Lectura, en la José Saramago, en el Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Anzures. La marcha será en defensa de los 10 mil años en la historia de la domesticación del maíz y los 59 de Razas Nativas. Su posible ruta será la Av. Paseo de la Reforma.

Álvaro Obregón

A las 09:00 horas, habrá una concentración en contra de la mala gestión por parte del área de Administración y Finanzas, por no hacer el pago retroactivo de las prestaciones no indexadas al salario 2024. La cita será con dirección general de comunicación de la Secretaría de Cultura, en Arenal No. 40, en la colonia Chimalistac.

Alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza

A las 10:00 horas, se concentrarán en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, en la colonia Centro Histórico y, de manera paralela en la Cámara de Diputados Avenida H. Congreso de la Unión, número 66, en la colonia El Parque, por la defensa de los derechos laborales.

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 09:00 horas habrá una concentración en la Sala de Oralidad, número 62 del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la calle James Sullivan No. 133, en la colonia San Rafael, donde exigirán que se juzgue con perspectiva de género y se garantice la seguridad de tres integrantes de una familia víctimas de violencia familiar, así como sanción ejemplar y presunto agresor.

Para las 12:00 el colectivo Plataforma 4:20 se reunirá en el Monumento a la Madre, en James Sullivan Serapio Randón, en la colonia San Rafael, en un evento político, cultural, así como también habrá instalaciones de mesas informativas parapromover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad.

De manera paralela habrá una reunión en el Museo Memoria y Tolerancia, en la avenida Juárez número 8, en la colonia Centro, por el evento Street Rave 4:20, para exigir espacios seguros para consumidoras de cannabis y respeto a la perspectiva de género.

A las 15:00 horas, los Catacumberitos se reunirán en el Museo y Panteón de San Fernando, en San Fernando, número 17, en la colonia Centro Histórico, para solicitar que se permita el acceso a activistas, rescatistas y vecinos de la zona para dar atención adecuada a las necesidades de los gatos que viven en situación de abandono al interior del Panteón, con el fin de garantizar una vida digna para los felinos.

Cuauhtémoc y Benito Juárez

A las 16:00 horas habrá una reunión en el Monumento a la Revolución de la Plaza de la República, en la colonia s/n, en la colonia Tabacalera. El grupo México Palestina se reunirá para el evento Pinta Caritas Boyca, con la finalidad de seguir articulando resistencia por Palestina.

Iztapalapa

La colectiva Ni una menos se reunirá en el reclusorio Preventivo Varonil Oriente, de la avenida Reforma, número 100, en la colonia Lomas de San Lazaro, para exigir justicia para víctimas de feminicidio, así como también esperan que los presuntos responsables sean vinculados a proceso.

A lo largo del día habrá una concentración con el colectivo No más presos inocentes, en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la avenida Reforma Número 50, en la colonia Lomas de San Lorenzo.

Coyoacán

A las 11:00 horas se concentrarán en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el circuito escolar s/n, para realizar una asamblea en la que solicitarán a las autoridades académicas que se reinicie el sistema de inscripciones de la facultad.

-Fuentes: Tribuna