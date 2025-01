Hoy No Circula sábado 19 de enero: ¿Habrá Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mes de enero está por terminar y es que, en apenas un abrir y cerrar de ojos pasamos de la emoción de la cena de año nuevo a recibir el cuarto fin de semana del mes, lo que significa que la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EDOMEX) ya han vuelto completamente a la normalidad y algunos ya se encuentran trabajando en sus propósitos de este 2025, tal y como se la prometieron hace 25 días.

Dado a que nos encontramos en pleno fin de semana, es natural que la gente quiera salir de sus casas para disfrutar de las actividades que el área metropolitana tiene por ofrecer; sin embargo, antes de tomar las llaves de tu auto, es necesario que revises los lineamientos establecidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y descubras si tu auto puede circular con normalidad o lo mejor sería dejarlo en casa.

Hoy No Circula del sábado 25 de enero

¿Habrá Contingencia Ambiental en este sábado 25 de enero?

La CAMe no mencionó nada con respecto a la activación del Doble Hoy No Circula, por fortuna, para todas las personas que tengan planeado salir durante las próximas horas de sus hogares y estén contemplando la idea de utilizar sus respectivos vehículos. Esto significa que los autos podrán salir de casa de manera normal, a excepción de aquellos que hayan sido seleccionados por dicha organización.

¿Qué autos no podrán circular este sábado 25 de enero?

Durante la jornada de este sábado 25 de enero, la CAMe emitió un comunicado a través de su perfil en X (red social antes conocida como Twitter) en el que hacen mención que los autos que no podrán salir a las calles de la capital del país y sus zonas aledañas son aquellos con holograma 1, terminación de placas par y holograma 2, al igual que los foráneos. Por otro lado, los autos que quedan exentos son aquellos con holograma 00 y 0.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

