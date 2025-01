Claudia Sheinbaum presenta nueva campaña contra el fentanilo; busca colaborar con EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el contexto de los retos que enfrenta México respecto al consumo de sustancias nocivas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes una nueva campaña de prevención contra el fentanilo. Durante un evento de entrega de tarjetas de las Pensiones de Bienestar en el Estado de México, la mandataria reafirmó que, aunque el consumo de esta droga no es un fenómeno tan extendido entre los jóvenes mexicanos, es esencial tomar medidas preventivas.

Sheinbaum reveló que ha sostenido dos conversaciones con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en las que abordaron la grave crisis de adicción al fentanilo que afecta a ese país. "Es una droga muy peligrosa que causa muchos daños. Cuando él me preguntó si en México enfrentábamos ese problema, le respondí que, aunque existen retos, no tenemos la misma situación que en Estados Unidos, donde los jóvenes están falleciendo de manera alarmante por su abuso", comentó.

La presidenta atribuyó la diferencia al fuerte sentido de valores culturales y comunitarios de la sociedad mexicana, destacando los esfuerzos previos realizados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó una campaña nacional contra esta sustancia. Sheinbaum señaló que esta estrategia incluyó difusión en medios de comunicación y en escuelas, y adelantó que el próximo martes se presentará una renovada versión de dicha campaña.

Durante el encuentro con Trump, este expresó interés en replicar la iniciativa mexicana en Estados Unidos. "Me pidió que le enviáramos la campaña porque desean implementar algo similar allá", detalló Sheinbaum. En otro orden de ideas, la presidenta reafirmó su orgullo por la rica herencia cultural de México, mencionando que “nuestros pueblos originarios son la raíz de los valores culturales y la visión comunitaria que nos distinguen".

Por otro lado, Sheinbaum rechazó categóricamente el reciente reportaje de The New York Times que denuncia la existencia de "cocinas de fentanilo" en Culiacán, Sinaloa, calificándolo de "poco creíble". No obstante, el diario estadounidense reafirmó la validez de su investigación, subrayando el compromiso del periodismo con la verdad.

Finalmente, la mandataria anunció un proyecto de infraestructura clave: la construcción de la carretera Toluca-Tejupilco, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Los trabajos iniciarán en dos meses y tendrán una duración aproximada de 1 año. Sheinbaum se comprometió a regresar al municipio para informar sobre los avances y trabajó de la mano con Delfina Gómez, a quien describió como "una de las mejores personas" que ha conocido.

