Innovación en el negocio de los taxis: las apps llegaron a México para quedarse.

Ciudad de México.- Tras coexistir con el sistema tradicional y a pesar de las múltiples polémicas, las apps han logrado imponerse, debido a que el sistema original en muchos casos llegaba a ser ineficiente, en especial en las horas pico en las grandes ciudades o en las épocas de turismo masivo, se transformó en un modelo competitivo, accesible y tecnológico que ha cambiado por completo el taxi México, logrando la preferencia de la mayoría de la población de las ciudades importantes.

Un cambio de paradigma

Antes de que se presentaran estas apps al público mexicano, los taxis tradicionales operaban bajo un esquema que presentaba numerosos desafíos: precios poco claros y en ocasiones altos, inseguridad, y un sistema saturado que dificultaba que los ciudadanos se movilizaran por la ciudad en transporte privada, además del problema de la inseguridad del sistema de transporte público y su abarrotamiento constante. La irrupción de las apps no solo respondió a estas problemáticas, sino que además logró innovar en un mercado que parecía estancado y poco rentable incluso para los propios taxistas.

Por el contrario, la mayoría de las aplicaciones logran establecer un precio general establecido mediante el cálculo del coste del viaje antes de abordarlo, generando transparencia en las tarifas e incluso reduciéndolas significativamente. Por otro lado, la capacidad de seguir a tu taxi en tiempo real por GPS te permite prepararte para abordarlo, y el sistema de calificación de conductores y usuarios, la posibilidad de pagar con medios electrónicos y el incremento de la confianza y la conveniencia, a pesar de que en algunos casos incluso se les dio mala prensa.

Competencia y adaptación del sector tradicional

Poco después de la llegada, los taxistas tradicionales empezaron a sentir el impacto, generando controversia y acusaciones de competencia desleal, sin embargo, al final terminaron cediendo. En muchas ciudades de México, los taxistas se vieron obligados a unirse a la nueva ola o crear organizaciones similares para competir. Aplicaciones como InDrive, buscan modernizar el servicio y ofrecer alternativas que combinen la infraestructura tradicional con las ventajas digitales.

No obstante, la transición no ha estado exenta de conflictos. No han sido pocos los enfrentamientos entre taxistas y conductores de aplicaciones ha derivado en protestas y debates regulatorios, llegando incluso a la prensa con notas amarillistas que buscaban frenar el avance de estas apps. Esto, sin embargo, subrayó que era necesario regular esta industria, sin dejar de promover la innovación.

Beneficios para los usuarios

El primer factor en mejorar el servicio para los usuarios fue la competitividad, gracias a esto, las empresas compiten por tener los mejores servicios y los precios más bajos para que sus clientes sean más felices de usarlos. Gracias a este fenómeno los mexicanos cuentan con todo un abanico de opciones de precios y tarifas, que, en comparación con el pasado, son mucho más accesibles y convenientes. Además, gracias a la introducción de avances como IA y los sistemas de optimización de rutas la eficiencia de los servicios se ha mejorado, permitiendo que los usuarios lleguen temprano a todos sus destinos y reduciendo los tiempos de espera.

Por último, pero no menos importante, al estandarizarse el servicio, las empresas pueden ofrecer descuentos y promociones, lo que hace el servicio aún más accesible.