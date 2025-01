Sheinbaum se lanza contra el INAI: Investigará supuesta extorsión con boletos del Mundial 2026

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional. Este jueves 30 de enero de 2025, la mandataria señaló que iniciará una investigación sobre la presunta extorsión por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

De acuerdo con lo expuesto ante medios de comunicación, en la denuncia se expone que altos funcionarios del INAI habrían solicitado beneficios, como boletos para el Mundial de la FIFA 2026, a cambio de reducir sanciones económicas relacionadas con el Fan ID, sistema de identificación de aficionados en los estadios. Ante esto, la presidenta enfatizó que su gobierno no tolerará actos de corrupción y que el caso será investigado a fondo.

Claudia Sheinbaum se lanza contra el INAI. Foto: Facebook

No sé si vieron las notas que han salido sobre el INAI, para quienes lo siguen defendiendo. Según la nota, trabajadores del INAI, no sabemos hasta donde llegaba la corrupción, le decían a la FMF te bajo tus multas a cambio de boletos para el Mundial, eso quiere decir que no fue hace mucho", expuso la mandataria.