Hoy No Circula Sábado 4 de enero: Evita las multas y descubre si hay Contingencia Ambiental

Ciudad de México.- Un nuevo año está comenzando ante nuestros ojos, lo que significa que nuevas oportunidades se avecinan y hay 361 días delante de ti para lograr todos aquellos propósitos que te encargaste de mencionar durante la noche del 31 de diciembre; por ello mismo, es indispensable que te mantengas lejos de las multas, ya que, esto podría causar afectaciones a tu economía y a la de tu familia.

Dado a que se trata del primer sábado del año, es normal que te sientas tentado a tomar las llaves de tu vehículo y te embarques en una aventura en las calles de la Ciudad de México (CDMX) o del Estado de México (Edomex); sin embargo, antes de que lo hagas, es necesario que sepas si tu automóvil fue seleccionado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para no salir a las calles, en caso de ser así, deberás abstenerte de sacarlo y optar por otras opciones.

Sábado de Hoy NO Circula

¿Habrá Contingencia Ambiental en este sábado 4 de diciembre?

La CAMe no mencionó nada con respecto a la activación del Doble Hoy No Circula, por fortuna, para todas las personas que tengan planeado salir durante las próximas horas de sus hogares y estén contemplando la idea de utilizar sus respectivos vehículos. Esto significa que los autos podrán salir de casa de manera normal, a excepción de aquellos que hayan sido seleccionados por dicha organización.

¿Qué autos no podrán circular este sábado 4 de enero?

Durante la jornada de este sábado 4 de enero, la CAMe emitió un comunicado a través de su perfil en X (red social antes conocida como Twitter) en el que hacen mención que los autos que no podrán salir a las calles de la capital del país y sus zonas aledañas son aquellos con holograma 1, terminación de placas impar y holograma 2, al igual que los foráneos. Por otro lado, los autos que quedan exentos son aquellos con holograma 00 y 0.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

