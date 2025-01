Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 4 de enero en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en CDMX para este sábado 4 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas en la capital, sobre todo en la zona del Centro Histórico y Paseo de la Reforma. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En la alcaldía Cuauhtémoc, el direct Action everywhere Ciudad de México se reunirá en punto de las 16:00 horas en el palacio de Bellas Artes, ubicado en Avenida Juárez sin número, Colonia Centro. Se trata de un evento acción callejera con el objetivo de visibilizar la explotación que vive en los animales de todas las especies en el mundo. No se prevén afectaciones a la circulación por esta movilización en la Alameda Central.

También en la alcaldía Cuauhtémoc, el colectivo Acid Crew se reunirá en punto de las 11:00 horas en las inmediaciones del Museo de Memoria y Tolerancia, ubicado sobre Avenida Juárez número 8, Colonia Centro. Realizarán un evento musical con el objetivo de tomar una colecta de juguetes para niños en situación vulnerable. Se espera el apoyo de diferentes equipos y colectivos. Asimismo, se descarta cualquier afectación a la circulación por la zona.

, Tráfico en CDMX hoy 4 de enero foto: especial

Por otro lado, en la alcaldía Gustavo A. Madero se realizará una rodada ciclista, se trata del evento los nuevos Reyes Magos, buena vibra y mucho más. Los ciclistas se reunirán en punto de las 15:00 horas en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe y se dirigirán a un punto que todavía está por definir. Se espera afectaciones a la circulación en la zona durante el recorrido de esta rodada.

Finalmente, el colectivo la plataforma 4:20 se reunirá en punto de las 12:00 en el monumento a la madre, ubicado en James Sullivan y Serapio Rendón sin número, Colonia San Rafael. Se trata de un evento político cultural, así como la instalación de mesas informativas para promover su demanda al derecho de libre desarrollo de la personalidad, así como el respeto a los derechos humanos de la Comunidad LGBT, además de los consumidores de cannabis.

Fuente: Tribuna