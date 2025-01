Los servicios de suscripción online lo tienen cada vez más difícil para captar a nuevos usuarios.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Y Netflix no es la única compañía que subió sus tarifas este año. Disney+ también lo hizo el pasado mes de mayo, con lo que una buena parte de los usuarios debe hacer frente a un gasto cada vez mayor para poder disfrutar de una buena variedad de contenidos de streaming.

Este problema es tanto para los usuarios como para las empresas. Para los usuarios, resulta evidente que una cantidad excesiva de servicios de entretenimiento digital resulta inasumible. Solo quienes vivan en una mansión pueden permitirse el pago de las cuotas de todas las plataformas de streaming disponibles en nuestro país, mientras que el resto de la gente debe conformarse con elegir una o dos. A veces, ni siquiera eso.

En cuanto a las empresas, les resulta cada vez más difícil atraer a nuevos clientes para que hagan uso de sus servicios. Esto no supone un problema para Netflix, como veremos enseguida. Pero sí que puede dificultar el acceso a nuevas compañías del sector, que lo encuentran ya saturado y que lo tienen muy complicado para reunir un catálogo aceptable de contenidos capaz de atraer a nuevos usuarios.

Los usuarios no quieren seguir pagando suscripciones

El modelo de suscripción de estos servicios es parte del problema. El pago de cuotas mensuales o anuales para poder acceder a un catálogo de películas y series dificulta el control sobre la propia economía por parte de los usuarios, que ven cómo sus salarios se evaporan muy deprisa tras el pago de la renta, los recibos de la luz o el gas, y esta cantidad masiva de suscripciones que se asemejan cada vez más a un ‘impuesto al entretenimiento’.

El término 'fatiga de las suscripciones' fue sugerido en un análisis de ExpressVPN publicado recientemente en su blog. Este término se refiere al agotamiento económico y mental de la acumulación de suscripciones por parte de los usuarios, y resulta clave para entender las dificultades por las que pasa el sector.

Distintas estrategias para hacer frente a la fatiga

Los continuos aumentos de precios de Netflix responden, en buena medida, al fenómeno de la 'fatiga de las suscripciones', si bien lo hacen en una forma que busca beneficiar a la empresa, y no a sus usuarios. Netflix prevé que las subidas de precios provoquen la cancelación de un cierto porcentaje de sus cuentas: una caída que espera compensar con el aumento de tarifas, y que trae el beneficio añadido de reducir la carga en sus servidores.

Otras plataformas, en cambio, tratan de aprovechar la fatiga de los suscriptores para tratar de atraerlos a su propia plataforma. Mientras Netflix aumenta precios y desdeña a sus usuarios, Amazon Prime trata de mantener tarifas económicas e incluir otros beneficios añadidos en sus planes, como la posibilidad de disfrutar de envíos gratis en las compras de Amazon. Se trata de dos caras de la misma moneda, que giran en torno a una misma problemática.

Las alternativas de los planes con publicidad

En algunos casos, los aumentos de precio vienen acompañados por alternativas más económicas a cambio de un servicio un tanto menos conveniente. El mejor ejemplo es el plan básico de Netflix, denominado ‘Estándar con anuncios’, que también aumentó durante el mes de diciembre, pero que no supera –de momento– los 119 pesos. Este plan introduce publicidad y elimina la calidad 4k, en un intento para retener usuarios de poco nivel adquisitivo.

El problema es que muchos de estos usuarios sencillamente ven la piratería como una opción más conveniente. México en particular tiene un gran número de plataformas de streaming pirata que no solo son gratuitas, sino que además abarca un catálogo mucho más amplio que el de Netflix o Disney Plus. La calidad incluso puede llegar a ser mejor que en los planes básicos de Netflix, lo que puede suponer todo un desafío para la industria.

Sin embargo, las compañías de seguridad digital advierten de los peligros de este tipo de plataformas piratas. Son raros los casos en los que solo se financian mediante la inclusión de banners publicitarios, y resultan mucho más habituales las webs piratas que tratan de infectar los dispositivos de sus usuarios con malware. Este malware puede llegar a robar la información de las tarjetas bancarias, así que realmente no merece la pena el riesgo.