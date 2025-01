Confirman primeros casos de Virus Metapneumovirus Humano (hMPV) en México ¿Alerta sanitaria?

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León. - A pocas horas de que la Secretaría de Salud Federal declarara que no existe alerta sanitaria en México por el virus Metapneumovirus Humano (hMPV), el Gobierno de Nuevo León confirmó este miércoles dos casos en la entidad. Aunque no serían los únicos en el país, las autoridades aseguraron que estos casos no representan un riesgo significativo para la salud pública.

Durante una rueda de prensa, Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud de Nuevo León, explicó que ambos casos se registraron entre el 23 de noviembre de 2024 y el 6 de enero de 2025.

Primer caso: Confirmado durante la semana epidemiológica 47 (del 17 al 23 de noviembre de 2024).

Segundo caso: Detectado en la semana epidemiológica 49 (del 1 al 7 de diciembre de 2024).

Hay que señalar que ambos pacientes presentaron cuadros gripales leves y no requirieron hospitalización, logrando una recuperación favorable.

En este momento no representa un riesgo adicional, como se ha mencionado en algunos lugares sobre un nuevo virus o pandemia. Este es un virus que frecuentemente se presenta en la temporada invernal, especialmente en niños y adultos mayores”, declaró Marroquín.

Mientras tanto, en Tamaulipas, las autoridades de salud investigan un posible tercer caso relacionado con el hMPV. María del Carmen Díaz Barrios, comisionada estatal, señaló que aún no se confirma si ocurrió en Altamira o Madero. “Eso ya lo pueden hablar con la Jurisdicción Sanitaria en el área de Epidemiología”, indicó.

¿Qué es el hMPV?

El Metapneumovirus Humano es conocido desde hace años y provoca síntomas similares a los de una gripe común, como tos, secreción nasal, fiebre y dolor de garganta. En casos graves, puede derivar en complicaciones respiratorias como bronquitis o neumonía.

El titular de la Secretaría de Salud Federal, David Kershenobich, explicó que, aunque el virus ha generado saturación en el sistema de salud de China desde junio de 2023, en México no se espera un impacto de igual magnitud. “Es un virus que produce un cuadro gripal, pero no se acompaña de gran mortalidad, a diferencia de lo que sucedió con el COVID-19”, afirmó.

Recomendaciones para prevenir el contagio

Las autoridades sanitarias sugieren las siguientes medidas para reducir el riesgo de infección y propagación:

Abrigo: Vestirse adecuadamente al salir al exterior.

Alimentación: Consumir líquidos, frutas y verduras ricas en vitaminas A, C y D.

Higiene: Mantener limpieza en espacios personales y laborales.

Estornudo de etiqueta: Usar el codo y antebrazo para cubrirse.

Uso de cubrebocas: Especialmente en caso de enfermedad.

El hMPV no representa una amenaza comparable a la pandemia de COVID-19, pero las autoridades recomiendan precaución, especialmente entre grupos vulnerables como niños y adultos mayores.

Fuente: Tribuna