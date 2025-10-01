Edición Impresa Suscríbete
Top3 México

1 año de la presidencia de Sheinbaum, trasladan a 'El Menchito' y más en el Tribuna Top 3 México

Claudia Sheinbaum cumple su primer año como presidenta de México: Conoce los detalles de esta y más noticias en el Tribuna Top 3 México

1 año de la presidencia de Sheinbaum, trasladan a 'El Menchito' y más en el Tribuna Top 3 México
Se cumple 1 año de la presidencia de Sheinbaum, trasladan a El Menchito y más noticias en el Tribuna Top 3 México Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 1 de octubre es un día sumamente importante para los mexicanos, ya que se cumple un año desde que la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tomó las riendas del país. Si quieres enterarte de los detalles de esta y otras noticias que están marcando la agenda nacional, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 México, el resumen informativo de los acontecimientos más relevantes que ocurren en territorio mexicano.

Trasladan al 'Menchito' a prisión de máxima seguridad en Colorado

Rubén Oseguera González, hijo del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, EU; los reportes señalan que 'El Menchito' permanece en un confinamiento extremo. 

'Alito' Moreno denunciará a CSP

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro 'Alito' Moreno, aseguró que los señalamientos de la presidenta y de Morena, al acusarlo por lavado de dinero y corrupción, son una distracción; el priísta afirmó que denunciará a Claudia Sheinbaum a nivel nacional e internacional. 

Claudia Sheinbaum cumple un año como presidenta  

Este miércoles 1 de octubre de 2025, la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cumple su primer año en el poder; durante su reciente conferencia mañanera, la morenista recordó que este domingo 5 de octubre tendrá un festejo en el Zócalo, donde rendirá 'cuentas' al pueblo mexicano.

 Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones