¿Cómo solicitar el apoyo de 8 mil pesos por inundaciones? Requisitos del programa Bienestar

Ciudad de México.- Las intensas lluvias registradas en la última semana en el Valle de México provocaron severas inundaciones y daños en diversas regiones, principalmente en alcaldías del oriente de la Ciudad de México (CDMX) y en municipios del norte del Estado de México (Edomex). Ante la magnitud de las afectaciones, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó este miércoles 1 de octubre de 2025 que se activará un programa de Apoyos Bienestar dirigido a las familias afectadas.

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles, realizada el Palacio Nacional, la mandataria estuvo acompañada de la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez; la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, y más funcionarios de Conagua y alcaldías para compartir la noticia de los apoyos. En conjunto, explicaron que los recursos estarán destinados a las personas que sufrieron pérdidas materiales en Nezahualcóyotl, municipio del Edomex que resultó entre los más impactados.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que, desde hace varios días, brigadas realizan recorridos en colonias afectadas para levantar un censo que permita identificar a los damnificados y otorgarles el apoyo económico correspondiente.

De acuerdo con el anuncio, cada familia recibirá un recurso único de 8 mil pesos mexicanos (MXN), con el objetivo de que los hogares puedan cubrir los gastos inmediatos de limpieza y reparación tras la emergencia. La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, será la instancia responsable de entregar directamente el recurso a quienes cumplan con los requisitos.

Requisitos para recibir el apoyo de 8 mil pesos

La titular de Bienestar precisó que las personas que deseen acceder a este beneficio deberán cumplir con los siguientes puntos:

Estar previamente registrados en el censo realizado por personal autorizado.

Presentar la Clave Única de Registro de Población ( CURP ) y dos copias.

) y dos copias. Mostrar el cintillo de censo entregado durante la visita de verificación.

Entregar una identificación oficial con fotografía y dos copias.

Según Montiel, quienes fueron censados el día anterior podrán recibir el recurso de inmediato. El apoyo se entregará de manera directa y sin intermediarios, con el objetivo de garantizar la rapidez en la atención a las familias que perdieron parte de su patrimonio a consecuencia del agua.

Viviendas afectadas en CDMX y Estado de México

Las autoridades locales reportaron que las lluvias, consideradas históricas y atípicas, dejaron graves afectaciones en colonias de Iztapalapa, Tláhuac y Nezahualcóyotl. En CDMX, se contabilizaron tres mil 521 viviendas dañadas en diferentes demarcaciones. En tanto, en el Edomex se registraron 112 calles anegadas y alrededor de 21 mil familias damnificadas en 18 colonias.

Entre las zonas más impactadas destacan Villada, con seis mil 800 viviendas con daños, y Las Águilas, donde se contabilizan seis mil 600 hogares afectados por el desbordamiento de agua.

