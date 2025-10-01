El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abre espacios para aprendices hoy 1 de octubre

Ciudad de México.- A partir del 1 de octubre de 2025, se abrirán nuevas oportunidades para los jóvenes en México a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa busca capacitar a jóvenes de 18 a 29 años que no estén trabajando ni estudiando. Los interesados podrán registrarse en la plataforma oficial y acceder a una beca mensual, así como a formación práctica en centros de trabajo. Se priorizarán los municipios con mayor rezago social para garantizar un enfoque en la equidad.

El programa federal, vigente desde 2019, ha beneficiado a más de cinco millones de jóvenes en distintos periodos. Con esta nueva convocatoria, el gobierno busca ampliar la cobertura para quienes no lograron registrarse en agosto o cumplen por primera vez los requisitos.

Durante 12 meses, las y los aprendices reciben un apoyo mensual de 8 mil 480 pesos, además del seguro médico del IMSS, el cual cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, este programa es un derecho para las juventudes mexicanas, luego de décadas en las que se les cerraron las puertas de la educación y el empleo. Hoy, el segundo piso de la Cuarta Transformación asegura que la falta de experiencia o de recursos no sea un impedimento para acceder a oportunidades dignas de trabajo.

Requisitos para inscribirse en Jóvenes Construyendo el Futuro:

Tener entre 18 y 29 años.

No estar estudiando ni trabajando.

Contar con identificación oficial vigente.

Presentar la CURP y comprobante de domicilio.

Adjuntar una fotografía reciente, clara y sin alteraciones en la plataforma.

El registro se puede realizar en cualquier momento en la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde cada interesada e interesado debe crear su perfil, cargar la documentación requerida y, durante los periodos de vinculaciones, postularse al centro de trabajo de su preferencia. En caso de no ocupar un espacio, podrán intentarlo nuevamente en la siguiente apertura.

El periodo de vinculaciones que inicia este 1 de octubre próximo priorizará los municipios del país con mayor rezago social. Una vez abierto el periodo, en el Mapa de Focalización de la página del programa se podrán ver los municipios con espacios disponibles y cuántos son.

#MañaneraDelPuenlo. El próximo 1 de octubre se abren espacios para 65 mil jóvenes en el programa #JovenesConstruyendoElFuturo pic.twitter.com/mHbFKJjNeq — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 29, 2025

Beneficios de la capacitación:

12 meses de capacitación en el centro de trabajo elegido.

Pago económico mensual de $8,480.

Seguro médico del IMSS.

Materiales e insumos sin costo.

Evaluación mensual entre aprendiz y tutor.

Recomendaciones para los aspirantes:

Tener listos todos los documentos antes del registro.

Revisar previamente las vacantes y centros de trabajo disponibles.

Inscribirse en los primeros días de apertura.

Dar seguimiento constante al estado de la solicitud en la plataforma.

Con más de seis años de operación, Jóvenes Construyendo el Futuro se ha consolidado como un motor de justicia social y un respaldo directo para las personas que buscan capacitarse con miras a obtener una ocupación permanente, un logro que concretan 7 de cada 10 aprendices.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo, informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a más de 3 millones de jóvenes desde 2019.



El 1 de octubre se abrirán 65,000 espacios en Jóvenes Construyendo el Futuro, la cual será la última convocatoria del año. pic.twitter.com/W2OraFrhLp — La-Lista (@LaListanews) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui