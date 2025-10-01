Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo: tradición, diversión y cultura en 2025

Ciudad de México.- La Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo es un evento esperado todos los años en el estado de Hidalgo, una región central de México. Con un origen desde hace varios siglos, esta fiesta no se puede considerar solamente como una verbena grupal, sino como un espacio donde convergen la tradición, cultura, entretenimiento y la vida económica de los hidalguenses.

Todos los años, Bella Airosa pasa a ser un sitio turístico que recibe tanto a visitantes locales, como internacionales, brindando una experiencia única de Hidalgo. Para quienes desean explorar este estado a un ritmo casual o pasar tiempo en familia, una forma inteligente de ahorrar en traslados y tener un recorrido cómodo es la renta de autos en Hidalgo.

A continuación, estas son las atracciones de la edición 2025 que harán vibrar los corazones de quienes asistan a este evento.

Un evento con raíces históricas

La Feria de Pachuca se originó en las antiguas celebraciones religiosas de Francisco de Asís, motivo de su nombre. Con los años, esta festividad se combinó con la actividad comercial de la región, pasando a ser el sitio ideal para intercambiar productos agrícolas, artesanales y ganaderos.

Este año tendrá como fecha del 25 de septiembre al 19 de octubre, días que coinciden con el día del santo patrono. La presencia de devoción, entretenimiento y comercio ha permanecido, logrando que esta feria sea una representación histórica y de la evolución social en Pachuca. Actualmente, el evento es llevado a cabo en el Recinto Ferial, un lugar pensado para albergar este tipo de atracciones.

¿Qué es la Feria de San Francisco?

La Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo es un evento de gran envergadura que dura varias semanas y cuenta con una programación que agrada a todo tipo de personas. En general, la feria consta de cuatro pilares clave:

Exposición. Se trata de pabellones industriales, comerciales, gastronómicos y artesanales. Es allí donde los turistas pueden comprar productos locales y disfrutar de la artesanía hidalguense, tal como la alfarería, los tenangos y textiles de lana. Asimismo, se pueden conocer los servicios de otras empresas. Gastronomía. Una visita a esta feria no sería lo mismo sin probar los platos de Hidalgo. Comenzando por pastes tradicionales hasta la barbacoa, antojos mexicanos, platos prehispánicos y variedad de dulces, la oferta gastronómica es infinita, por lo que es el momento ideal para probarla. Juegos mecánicos y entretenimiento. Es la parte más buscada y conocida por las familias y jóvenes. Se trata de un área de juegos en donde la adrenalina es la protagonista, pues hay atracciones modernas, tales como carruseles, rueda de la fortuna, montañas rusas y otros juegos extremos. Espectáculos masivos. El Teatro del Pueblo y El Palenque son el atractivo artístico y un show business de la feria, algo que resulta atractivo para muchos artistas de talla internacional.

Atracciones que no se pueden pasar por alto en la Feria de Pachuca

Este 2025 contará con una serie de atracciones modernas, cada una de ellas destaca por su reputación como las mejores de México:

El Palenque

El Palenque es un sitio de glamour y música, y cuenta con la presencia de artistas de talla mundial y regional, con géneros como pop, rock y stand-up comedy. La búsqueda de contratos comerciales incentiva la visita de headliners, brindando un evento privado característico de un palenque.

El Teatro del Pueblo

Con entradas que incluyen acceso a la feria, El Teatro del Pueblo cuenta con un espectáculo atractivo. Se trata de la oportunidad para albergar un público masivo con su programación de solistas y grupos reconocidos. Los géneros van desde salsa y cumbia hasta DJs o conciertos de balada. La variedad de opciones para oír permiten que este recinto sea capaz de ofrecer algo adaptado a todos los gustos.

El Pabellón Artesanal

El Pabellón Artesanal es una visita obligatoria para quienes desean recordar a Hidalgo por siempre. En 2025, contará con una curaduría ejemplar para tener a artesanos de verdad, favoreciendo el comercio justo y la conservación de técnicas antiguas. También se pueden presenciar demostraciones en vivo, tales como el bordado y telar de cintura, así como exposiciones contemporáneas de la región.

Razones para rentar un coche para ir a Hidalgo

La Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo se puede disfrutar mejor al alquilar un vehículo, una herramienta esencial para evitar problemas por falta de planificación logística. Pachuca es un lugar rico para el turismo, comenzado por los pueblos mágicos como el Real del Monte, Mineral del Chico y Huasca de Ocampo, hasta lagunas con aguas termales.

Contar solamente con el transporte público o un taxi para hacer estas rutas puede ser ineficiente y más costoso, sobre todo si se va acompañado de la familia o grupos de más de 3 personas. Rentar un coche brinda flexibilidad de horarios, posibilidad de visitar cualquier sitio en el día y, especialmente, disminuir los costos en traslados repetitivos, tal como ir a la feria todos los días.

Asimismo, un auto alquilado ofrece un espacio privado para ir de compras, descansar o compartir opiniones, asegurando que la experiencia de visitar la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo sea más memorable.

El 2025 será un año que fusionará la cultura y herencia histórica de Hidalgo con ofertas de entretenimiento modernas. Desde conciertos en El Palenque o el Teatro del Pueblo, hasta la gastronomía y demostraciones artesanales, la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo se ha consolidado como un impulsor turístico y económico en la región.