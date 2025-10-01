LLUVIAS en el sur y CALOR extremo en el norte: Así será el clima en México HOY 1 de octubre

Ciudad de México.- Este miércoles 1 de octubre arranca con contrastes en todo México: mientras en algunas regiones se esperan tormentas intensas acompañadas de actividad eléctrica y granizo, en otras el calor volverá a sentirse con fuerza. El mes inicia con un escenario climático variado que exige tomar precauciones, pero no te preocupes, para que nada interrumpa tu jornada, aquí te compartimos el reporte del clima nacional, completo.

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles la onda tropical número 35 fue absorbida por una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca y Guerrero. Esta condición, junto con la vaguada monzónica en el Pacífico Sur y la humedad del golfo de México, provocará un aumento considerable de nubosidad y lluvias de diferente intensidad en gran parte del país.

Para este día se prevén #Lluvias de fuertes a intensas en 17 estados de #México. Más información en ??https://t.co/qOEMcZnUjL pic.twitter.com/M0VaoVXXlU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2025

En los estados del sur, como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, se esperan lluvias puntuales intensas que podrían generar inundaciones, deslaves y el rápido incremento de ríos y arroyos. Además, no se descarta la caída de granizo y actividad eléctrica durante las tormentas. Las autoridades recomiendan mantenerse alerta y evitar zonas montañosas o ríos que pudieran desbordarse.

El centro de México tendrá un día variable. Entidades como Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Tamaulipas enfrentarán chubascos acompañados de lluvias fuertes en algunos puntos. En estados como Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, las precipitaciones serán más aisladas, pero aun así pueden reducir la visibilidad en tramos carreteros.

A pesar de las lluvias, el ambiente se mantendrá cálido durante el día, con temperaturas máximas que en algunos casos alcanzarán entre 30 y 35°C.

En el gráfico puedes consultar, las entidades de #México en las que se prevén las #Lluvias de mayor intensidad, durante este día ?? pic.twitter.com/8Y21uuWVBu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2025

En contraste, el norte del país vivirá condiciones muy diferentes. Estados como Sonora, Chihuahua y Baja California experimentarán temperaturas de entre 35 y 40°C, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia. Este escenario se repetirá en Sinaloa y en gran parte del noroeste, aunque en algunas zonas no se descartan vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

¡Pero no todo es calor! Las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla amanecieron con temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C, lo que refleja la diversidad climática que caracteriza al inicio del otoño en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)