¿Por qué se celebra hoy, 1 de octubre, el Día Internacional del Café?

Ciudad de México.- Para muchas personas, el día no puede empezar hasta que no beban su taza de café. Esta bebida es una de las más consumidas del planeta, querida, y popular. Por ello, existe el Día Internacional del Café, el cual es celebrada este 1 de octubre. El objetivo de esta jornada es honrar esta bebida y convocar en una sola festividad a los productores de café de todo el mundo.

En el año 2015, la Organización Internacional del Café (OIC) estableció esta fecha para que se festejara oficialmente el Día Internacional del Café para reconocer a quienes trabajan en el proceso de producción del café: Desde los que se encargan del cultivo, la recolección, la clasificación, el lavado, la cata, hasta quienes lo consumen diariamente.

Hoy es un día para reconocer a quienes trabajan en la producción del café. Créditos: Internet

Esta particular celebración se lanzó por primera vez en Milán, Italia, durante la Exposición Internacional de ese año, y luego se popularizó dando lugar a varios eventos en todo el mundo. El café se ha convertido en una bebida indispensable en nuestra vida cotidiana. De acuerdo a los datos de la OIC, se estima que en todo el mundo se consumen 3 mil millones de tazas de café todos los días. Esta bebida obtenida de los granos tostados y molidos del cafeto es la segunda más consumida después del agua.

El cafeto es conocido como 'la planta del café'. Se trata de un arbusto de entre 10 y 15 metros de altura, que solo puede cultivarse a partir de los 2000 metros sobre el nivel del mar y que abunda en la región de los trópicos. Entre los principales productores de café se destacan Brasil, Colombia, Guatemala, Indonesia, Honduras, Etiopía, India, Vietnam, México, entre otros.

Hoy es el 'Día Internacional del Café'; ¡celebralo con una taza o dos! uD83EuDD2D? #cafe #cafelatte pic.twitter.com/rVVC7ZRKzI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 1, 2025

México produce cafés de excelente calidad, ya que su topografía, altura, climas y suelos le permiten cultivar variedades clasificadas dentro de las mejores del mundo, la variedad genérica que se produce el país es la arábica y su producción se realiza por lo regular en las zonas tropicales. En México hay 14 estados productores de café; al sur del país, Chiapas es el principal estado productor, seguido por Veracruz y Puebla.

Más allá de ser una excusa para disfrutar de una buena taza, el Día Internacional del Café busca promover el consumo responsable y el comercio justo. Al celebrar esta fecha, se busca visibilizar las condiciones de los productores y fomentar prácticas sostenibles en toda la cadena de producción. Así que, la próxima vez que te sirvas una taza de café, recuerda que estás formando parte de una tradición mundial que va más allá del simple placer de beber.

Hoy se celebra el día internacional del café.



¡Vivan los productores y trabajadores que hacen posible disfrutar una taza! pic.twitter.com/6LFpA6zQnt — Jacinto Vallarta (@JacintoVallarta) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui