Reforma a Ley de Amparo de Sheinbaum avanza; Morena la aprueba en comisiones

Ciudad de México.- La Reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue aprobada en comisiones del Senado de la República después de obtener mayoría por parte de Morena y partidos aliados. La iniciativa ha sido criticada por la oposición y especialistas del juicio de amparo.

La votación quedó 32 a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, en contra de 12 de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI. La presidenta ha dicho que esta propuesta busca fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo junto con sus mecanismos complementarios, con lo que se garantizaría "un acceso efectivo, ágil, transparente y humanista a la justicia". Además, la propuesta plantea robustecer los requisitos para presentar un amparo, limitar las suspensiones provisionales y acortar los plazos de resolución judicial.

El senador presidente de la comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló que, después de las audiencias públicas realizadas, se hicieron algunos ajustes referentes a los alcances del interés legítimo que otorgan mayor certeza jurídica, homologar plazos y garantizar un acceso efectivo a la justicia.

Especialistas en el tema han expresado su temor por:

Limitar el acceso para personas que solo puedan pagarlo, impidiendo que aquellos sin recursos suficientes puedan impugnar actos de autoridad

El hecho de que se restrinjan las suspensiones provisionales puede dar mayor poder a las autoridades

Se teme el endurecimiento de requisitos y límites de protección efectiva de los derechos humanos.

Especialmente preocupa el apartado de nueva definición de interés legítimo que exige demostrar un daño real, actual y distinto al que afectaría al resto de la ciudadanía; esto para los expertos se traduce en que los intereses colectivos, ambientales o de impacto general se verían limitados para usar la figura.

Tras haber sido aprobada por las comisiones, pasará al pleno hoy mismo 1 de octubre para su discusión; se espera que la sesión comience a las 17:00 horas (tiempo centro de México) y poco antes de las 22:00 horas sea aprobada.

