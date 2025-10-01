Reforma a Ley de Amparo de Sheinbaum avanza; Morena la aprueba en comisiones

Ciudad de México.- La Reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue aprobada en comisiones del Senado de la República después de obtener mayoría por parte de Morena y partidos aliados. La iniciativa ha sido criticada por la oposición y especialistas del juicio de amparo.
La votación quedó 32 a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, en contra de 12 de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI. La presidenta ha dicho que esta propuesta busca fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo junto con sus mecanismos complementarios, con lo que se garantizaría "un acceso efectivo, ágil, transparente y humanista a la justicia". Además, la propuesta plantea robustecer los requisitos para presentar un amparo, limitar las suspensiones provisionales y acortar los plazos de resolución judicial.
El senador presidente de la comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló que, después de las audiencias públicas realizadas, se hicieron algunos ajustes referentes a los alcances del interés legítimo que otorgan mayor certeza jurídica, homologar plazos y garantizar un acceso efectivo a la justicia.
Especialistas en el tema han expresado su temor por:
- Limitar el acceso para personas que solo puedan pagarlo, impidiendo que aquellos sin recursos suficientes puedan impugnar actos de autoridad
- El hecho de que se restrinjan las suspensiones provisionales puede dar mayor poder a las autoridades
- Se teme el endurecimiento de requisitos y límites de protección efectiva de los derechos humanos.
Especialmente preocupa el apartado de nueva definición de interés legítimo que exige demostrar un daño real, actual y distinto al que afectaría al resto de la ciudadanía; esto para los expertos se traduce en que los intereses colectivos, ambientales o de impacto general se verían limitados para usar la figura.
Tras haber sido aprobada por las comisiones, pasará al pleno hoy mismo 1 de octubre para su discusión; se espera que la sesión comience a las 17:00 horas (tiempo centro de México) y poco antes de las 22:00 horas sea aprobada.
Fuente: Tribuna del Yaqui